Независимо от того, обставляете ли вы новое помещение или обновляете старое, вы можете значительно сэкономить деньги и время, если заранее знать, какую мебель стоит избегать. Интерьерный дизайнер с 10-летним опытом указала на семь признаков, которые свидетельствуют о некачественных товарах, передает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Как выбрать качественную мебель для дома

Прежде всего эксперт советует обращать внимание на устойчивость мебели. Шаткие ножки или нестабильная рама – это предупредительные сигналы, которыми не стоит пренебрегать. Легонько потрясите предмет. Если он кажется неустойчивым, или ножки стоят на полу неровно, вероятно, он плохо собран.

Стабильность важна, особенно для таких предметов, как столы и стулья, которые используются ежедневно.

Также следует тщательно проверить края и углы мебели на наличие признаков шелушения или сколов. Это четкий симптом низкого качества.

Кроме того, дизайнер подчеркнула, что старается избегать покупки мебели, которые держатся на степлерах, гвоздях или видимых шурупах, поскольку это может быть признаком небрежного изготовления. Такая мебель, вероятно, не предназначена для длительного использования. Вместо этого она ищет мебель с надежными способами соединения, такими как ласточкин хвост или шипово-пазовые соединения, которые часто используются в мебели высокого качества.

Важно проверять и поверхность столов, комодов и другой мебели, чтобы убедиться, что на них нет шероховатых участков, капель или пузырьков в покрытии. Высококачественное лаковое покрытие подчеркивает красоту предмета и защищает его от повреждений. Непоследовательный цвет или видимые следы от кисти могут свидетельствовать о поспешной или неудовлетворительной работе.

Авторитетный производитель должен поддерживать свой продукт гарантией или гибкой политикой возврата. Если продавец мебели или компания не предлагают никакой формы гарантии после покупки – это сигнал о том, что производитель не уверен в долговечности и качестве своего продукта.

Специалист заметила, что при покупке мебели для сидения комфорт должен быть приоритетом. Она всегда садится на стулья, диваны и скамейки, чтобы проверить их на удобство. Если они слишком твердые или мягкие, или если сквозь обивку чувствуется рама, она минует такую мебель. Покупать что-то с надеждой, что со временем оно станет удобнее, – это слишком рискованно.

Обязательно проверяйте, удобна ли для вас мебель для сидения / Фото Article

Дизайнер призвала не поддаваться соблазну выбрать самую дешевую мебель. Нереально низкая цена часто означает, что на материалах и конструкции сэкономлено. Такие предметы не прослужат долго.

В то же время мебель, имеющая чрезмерно высокую цену без четкой обоснованности, также должна вызывать подозрение. Всегда сравнивайте цены, чтобы убедиться, что стоимость соответствует качеству и мастерству изготовления предмета.