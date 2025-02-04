Незалежно від того, чи обставляєте нове приміщення чи оновлюєте старе, ви можете значно заощадити гроші та час, якщо заздалегідь знатиме, які меблі варто уникати. Інтер'єрний дизайнер з 10-річним досвідом вказала на сім ознак, які свідчать про неякісні товари, передає 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Як обрати якісні меблі для дому

Передусім експерт радить звертати увагу на стійкість меблів. Хиткі ніжки або нестабільна рама – це попереджувальні сигнали, якими не варто нехтувати. Легенько потрусіть предмет. Якщо він видається нестійким, або ніжки стоять на підлозі нерівно, ймовірно, він погано зібраний.

Стабільність важлива, особливо для таких предметів, як столи та стільці, які використовуються щодня.

Також слід ретельно перевірити краї та кути меблів на наявність ознак лущення або відколів. Це чіткий симптом низької якості.

Крім того, дизайнерка підкреслила, що намагається уникати покупки меблів, які тримаються на степлерах, цвяхах або видимих шурупах, оскільки це може бути ознакою недбалого виготовлення. Такі меблі, ймовірно, не призначені для тривалого використання. Натомість вона шукає меблі з надійними способами з'єднання, такими як ластівчин хвіст або шипово-пазові з'єднання, які часто використовуються в меблях високої якості.

Важливо перевіряти і поверхню столів, комодів та інших меблів, щоб переконатися, що на них немає шорстких ділянок, крапель чи бульбашок у покритті. Високоякісне лакове покриття підкреслює красу предмета та захищає його від пошкоджень. Непослідовний колір чи видимі сліди від пензля можуть свідчити про поспішну або незадовільну роботу.

Авторитетний виробник має підтримувати свій продукт гарантією або гнучкою політикою повернення. Якщо продавець меблів чи компанія не пропонують жодної форми гарантії після покупки – це сигнал про те, що виробник не впевнений у довговічності та якості свого продукту.

Фахівчинця зауважила, що при купівлі меблів для сидіння комфорт має бути пріоритетом. Вона завжди сідає на стільці, дивани та лавки, щоб перевірити їх на зручність. Якщо вони занадто тверді або м'які, або якщо крізь оббивку відчувається рама, вона минає такі меблі. Купувати щось з надією, що з часом воно стане зручнішим, – це надто ризиковано.

Обов'язково перевіряйте, чи зручними для вас є меблі для сидіння / Фото Article

Дизайнерка закликала не піддаватися спокусі обрати найдешевші меблі. Нереально низька ціна часто означає, що на матеріалах і конструкції заощаджено. Такі предмети не прослужать довго.

Водночас меблі, що мають надмірно високу ціну без чіткої обґрунтованості, також повинні викликати підозру. Завжди порівнюйте ціни, щоб переконатися, що вартість відповідає якості та майстерності виготовлення предмета.