Crafty our happy place розповідає про деякі з найпоширеніших шкідливих звичок, які псують меблі у вашому домі, передає 24 Канал.

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Шкідливі звички, які зменшують вік служби меблів

Ставити напій на стіл без підставки – це те, що робимо ми усі, не задумуючись. Однак ці маленькі кільця конденсації від склянки можуть потрапити в дерево і залишити непривабливі плями, які важко видалити. Ці водяні плями можуть навіть пошкодити покриття столика з часом. Тому слід мати підставки під напої під рукою та привчити себе завжди їх використовувати.

Ставлячи склянки з напоями на меблі, ви завдаєте їм шкоди / Фото Spencer Selover / Pexels

Вечеряти, сидячи на дивані, видається нам затишним. Втім, крихти та розлиті напої можуть створити чимало неприємностей. Подушки утримують шматочки їжі, які можуть викликати шкідників або створювати неприємні запахи.

Тягнути меблі по підлозі під час прибирання кімнати – поширена звичка серед багатьох. У такий спосіб ми не лише залишаємо подряпини на підлозі, але й послаблюємо з'єднання меблів, через що із часом вони можуть згинатися і ламатися.

Не тягайте меблі по підлозі / Фото Pexels

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Ви щоразу сидите на одному місці на дивані? Це улюблене місце зношується швидше, ніж решта дивана, без обертання подушок. Якщо з часом не контролювати, поролон або наповнювач всередині подушки стиснеться нерівномірно та призведе до провисання.

У важкодоступних місцях зазвичай з часом накопичується пил і бруд. Вони зношують поверхні з часом. Щоб ваші меблі мали якнайкращий вигляд обов’язково включіть регулярне прибирання у свій розпорядок дня.

Якщо у вас є меблі, розташовані під прямими сонячними променями, вони, ймовірно, вицвітають набагато швидше, ніж ви собі уявляєте. Під дією сонячного світла меблі деформуються. Використовуйте штори чи жалюзі або перелаштуйте кімнату так, щоб сонячне світло не потрапляло прямо на меблі.

Багато з нас ігнорують маленькі етикетки догляду, які постачаються з новими меблями, але для цього є причина. Кожен матеріал потребує різного догляду, і те, що добре для одного предмета, може бути поганим для іншого. Рекомендації виробника дозволяють продовжити термін служби меблів, щоб уникнути випадкових пошкоджень внаслідок неправильної техніки чищення або догляду.

Часте сидіння на підлокітниках стільців і диванів може призвести до ослаблення та згинання, а в гіршому випадку – до руйнування структури гвинта.

Ми всі любимо виставляти напоказ свої улюблені книжки, дрібнички, фотографії, але перевантаження полиць може призвести до того, що вони згинаються або ламаються.

Домашні тварини часом "жорстоко" ставляться до меблів: дряпають, стрибають по них брудними лапами, залишають неприємні запахи. Якщо можливо, привчіть своїх домашніх тварин не залазити на меблі або купіть чохли, які легко чистяться або змінюються.

Привчайте тварин не псувати меблі / Фото Pixabay

Не всі миючі засоби підходять для меблів. Неправильно підібрані засоби можуть знебарвити тканини або пошкодити делікатні поверхні. Найкраще використовувати м'які неабразивні миючі засоби, виготовлені для матеріалу, який ви чистите.

Занадто близько розташовані меблі можна легко перекинути або потерти, намагаючись пересунути. Надавайте меблям достатньо місця, інакше ви даремно їх зносите.

Стільці, столи чи інші предмети меблів, які кріпляться гвинтами та болтами, з часом можуть ослабнути. Якщо ви проігноруєте це, ваші меблі будуть хитатися або, що ще гірше, розвалюватися. Зберігайте меблі стабільними та безпечними, періодично перевіряючи ослаблену фурнітуру.