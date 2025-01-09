Виробники знайшли ідеальний спосіб не виставляти на показ вміст шафи, при цьому не використовуючи дверей, передає 24 Канал із посиланням на Core 77.

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У чому унікальність меблів FurnSpin

Елегантний перехід від закритої меблевої передньої частини до відкритої полиці миттєво змінює атмосферу в кімнаті: закрита для акуратного та чистого вигляду, коли це потрібно, або відкрита, з усім на виду та зі швидким доступом з обох боків.

Унікальний рух механізму фактично може перевертати меблі на місці. Таким чином, FurnSpin синхронізує два різні види руху: обертання та поворот на 180 градусів. Завдяки вдосконаленій кінематиці корпус шафи рухається за визначеним шляхом, що запобігає будь-яким зіткненням між краями меблів. Крутний момент збалансований настільки точно, що навіть дуже легкі предмети не падають і не ковзають у меблях, а залишаються на своїх місцях.

Шафа, яка обертається: дивіться відео