Красива, але вибаглива: яку кімнатну рослину просто обожнює дружина Роберта Паттінсона

Якщо ви хочете додати родзинку до інтер'єру за допомогою кімнатних рослин, чому б не звернути увагу на улюблену рослину дружини Роберта Паттінсона? Сьюкі Вотергаус розповіла, який вазон вона просто обожнює.

Омріяний бонсай

Англійська акторка та модель, яка, за даними інсайдерів, на початку 2025 року таємно одружилася на Карибах з популярним актором Робертом Паттінсоном, обожнює затишно облаштовувати інтер'єр. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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В одному з інтерв'ю Вотергаус розповіла, що на останніх місяцях вагітності вона була одержима думкою про те, щоб придбати до додому бонсай. У той період акторка не хотіла ні з ким бачитися, а її єдине бажання було – додати бонсай у свій інтер'єр. Тож одного дня вона сіла у машину й поїхала на пошуки своєї ідеальної рослини. Коли вона знайшла той бонсай, про який мріяла, то була неймовірно щаслива. Обрізання рослини стало улюбленим заняттям вагітної жінки.



Кімнатна рослина бонсай / Фото Katrin Bolovtsova, Pexels

Як доглядати за цією рослиною

Експертка з рослин Теніель Джордісон розповіла, що бонсай – примхлива рослина, як вимагає ретельного догляду. Цей вазон потребує достатньої кількості природного світла та підтримування рівня вологи у ґрунті. Бонсай поливають тоді, коли верхній шар ґрунту стає сухим і блідішим.

Чи не найважливіший елемент догляду – регулярна обрізка. Для створення оригінальної форми варто використовувати спеціальні інструменти для обрізки, а якщо потрібно просто прибрати сухі листочки – підійдуть і звичайні ножиці.

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Дерева бонсай давно є улюбленцями серед кімнатних рослин. Це не без причини – ці мініатюрні дерева стають чарівним доповненням інтер'єру і гарантовано стануть приводом для розмови серед гостей,

– сказала Джордісон.

Якщо ви думаєте, як стилізувати бонсай в інтер'єрі, то найкращим варіантом стане журнальний столик або книжкова полиця.