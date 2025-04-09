Марк Цукерберг придбав будинок за 23 мільйони доларів: який він всередині

Нещодавно Марк Цукерберг купив маєток у Вашингтоні за 23 мільйони доларів готівкою. Новий дім мільярдера і генердиректора компанії Meta розташований у 12 хвилинах їзди від Білого дому.

Експерти припускають, що Цукерберг міг купити саме цей будинок, щоб надіслати своєрідний жест пошани Дональду Трампу, передає 24 Канал із посиланням на Elle Decor.

Дивіться також Простота й скромність: який вигляд має вітальня Роберта Дауні-молодшого

Яким є нове помешкання Цукерберга

Зазначається, що маєток має площу близько 1 400 квадратних метрів. У ньому 5 спалень і 7,5 ванних кімнат, а також великі приватні зовнішні зони, серед яких, є баскетбольний майданчик і басейн. Зовні будинок має виразні димарі та покрівлі зі сланцю з фронтонами.

Який вигляє має будинок мільярдера / Фото Еніс Хоучлендер

Видання зауважує, що Цукерберг приєднався до інших техно-мільярдерів, які придбали житло в столиці США. Джефф Безос, Ерік Шмідт, Пітер Тіль та Девід Сакс також мають багатомільйонні особняки у Вашингтоні. Причому будинок Тіля розташований у тому ж районі, що й нове помешкання Цукерберга.