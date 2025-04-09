Експерти припускають, що Цукерберг міг купити саме цей будинок, щоб надіслати своєрідний жест пошани Дональду Трампу, передає 24 Канал із посиланням на Elle Decor.

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Яким є нове помешкання Цукерберга

Зазначається, що маєток має площу близько 1 400 квадратних метрів. У ньому 5 спалень і 7,5 ванних кімнат, а також великі приватні зовнішні зони, серед яких, є баскетбольний майданчик і басейн. Зовні будинок має виразні димарі та покрівлі зі сланцю з фронтонами.

Який вигляє має будинок мільярдера / Фото Еніс Хоучлендер

Видання зауважує, що Цукерберг приєднався до інших техно-мільярдерів, які придбали житло в столиці США. Джефф Безос, Ерік Шмідт, Пітер Тіль та Девід Сакс також мають багатомільйонні особняки у Вашингтоні. Причому будинок Тіля розташований у тому ж районі, що й нове помешкання Цукерберга.