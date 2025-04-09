Эксперты предполагают, что Цукерберг мог купить именно этот дом, чтобы отправить своеобразный жест уважения Дональду Трампу, передает 24 Канал со ссылкой на Elle Decor.

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Каково новое жилье Цукерберга

Отмечается, что имение имеет площадь около 1 400 квадратных метров. В нем 5 спален и 7,5 ванных комнат, а также большие частные внешние зоны, среди которых, есть баскетбольная площадка и бассейн. Снаружи дом имеет выразительные дымоходы и кровли из сланца с фронтонами.

Как выглядит дом миллиардера / Фото Энис Хоучлендер

Издание отмечает, что Цукерберг присоединился к другим техно-миллиардерам, которые приобрели жилье в столице США. Джефф Безос, Эрик Шмидт, Питер Тиль и Дэвид Сакс также имеют многомиллионные особняки в Вашингтоне. Причем дом Тиля расположен в том же районе, что и новое жилье Цукерберга.