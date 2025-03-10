Фасади для кухні: що краще обрати – ДСП чи МДФ

ДСП та МДФ – матеріали, які часто можна зустріти на сучасних кухнях. З них зазвичай виготовляють фасади і корпуси.

Кухня – це простір, де постійно щось відбувається. Тут ми готуємо їжу у найрізноманітніші способи: варимо, смажимо, тушкуємо. Відповідно у цій кімнаті часто змінюється рівень температури і вологості. Кухня – це місце у квартирі, яке без перебільшення піддається найбільшому навантаженню. Саме тому важливо, аби всі її складові були виготовлені з надійних і стійких матеріалів. Передусім, йдеться про фасади – лицьову частину кухні, до якої можуть кріпитися ручки, передає 24 Канал.

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Яку кухню обрати – з ДСП чи МДФ

Найпопулярнішими матеріалами для кухонних фасадів є ДСП (деревостружкова плита) та МДФ (дрібнодисперсна фракція). Обидва матеріали мають свої "плюси" та "мінуси".

Кухонні фасади і корпус з ДСП / Фото з відкритих джерел

ДСП є бюджетним матеріалом, який виготовляється з деревних стружок, склеєних спеціальними смолами. Серед основних переваг ДСП:

Низька ціна – це один із найдоступніших матеріалів для кухонь.

Великий вибір покриттів – можливість вибору ламінованих або шпонованих фасадів у різних кольорах і фактурах.

Стійкість до механічних пошкоджень – добре витримує удари та подряпини.

Проте ДСП має й недоліки. Передусім, це чутливість до вологи – при пошкодженні захисного шару матеріал може набрякнути. Поверхня плити має деякі нерівності, що не дозволяє її фарбувати. Тому доступними є лише ламінація або покриття пластиком. Також структура матеріалу не дозволяє наносити на поверхню візерунки. Вироби з цих плит мають просту прямокутну форму. За високих показників вологості в приміщенні ДСП може деформуватися.

Порівняно з МДФ ДСП швидше втрачає свій вигляд і може розшаровуватися з часом.

Також часто питання викликає екологічність ДСП. Для їх виготовлення застосовують синтетичні формальдегідні смоли, тому деякі види ДСП можуть виділяти формальдегід при використанні. Втім, плити високої якості не несуть загрози для здоров'я.

Кухня з фасадами-МДФ / Фото з відкритих джерел

МДФ – це плита середньої щільності, виготовлена з дрібнодисперсної деревної фракції, яка склеюється під високим тиском і температурою за допомогою спеціальних смол.

Переваги цього матеріалу:

Стійкість до вологи – менш сприйнятливий до впливу води порівняно з ДСП. Можна використовувати в умовах підвищеної вологості (до 80%)

Довговічність – має кращу щільність і міцність, що збільшує термін служби меблів.

Естетичний вигляд – фасади з МДФ можуть бути гладкими, глянцевими або навіть фрезерованими, що додає інтер'єру вишуканості. ДСП натомість фрезеруванню не піддається.

Довідка: Фрезерування – процес обробки матеріалу (дерева, металу, пластику) за допомогою фрези – спеціального ріжучого інструмента. Використовується для створення декоративних рельєфних візерунків, виїмок, жолобків або об’ємних елементів на поверхні МДФ.

Екологічність – менше шкідливих домішок у складі.

До недоліків МДФ можна зарахувати вищу ціну, вартість таких кухонь значно перевищує ДСП-аналог. Також МДФ чутлива до механічних пошкоджень – легше дряпається, ніж ДСП.

Висновок

Якщо ваш бюджет обмежений і ви шукаєте практичний варіант – ДСП стане хорошим рішенням. Проте, якщо пріоритет – довговічність, краса та екологічність, варто інвестувати в кухню з МДФ. Оптимальним варіантом може стати комбінація цих матеріалів: корпуси з ДСП, а фасади з МДФ. Обираючи кухню, враховуйте свої фінансові можливості, стиль інтер’єру та бажаний термін експлуатації меблів. Тоді ваша кухня стане не лише функціональною, а й довговічною та стильною.