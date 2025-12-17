ЄС уперше додав до санкційного списку громадян своїх країн: хто вони і що зробили

Європа продовжує боротися з російським впливом. Рада ЄС ухвалила санкції проти тих, хто причетний до пропаганди, кібервійни та дестабілізації. Серед них і громадяни ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Insightnews.

Проти кого ввели санкції?

Євросоюз офіційно визнав гібридну війну стратегічною загрозою безпеці. Тож ці санкції – сигнал, що за проросійські дії будуть наслідки.

Останній пакет санкцій зосереджений на невійськових інструментах впливу, включаючи кібероперації, цифрову дезінформацію та маніпулювання іноземною інформацією. Ці інструменти дедалі частіше використовуються для підриву виборів, поляризації суспільств та послаблення довіри до демократичних інституцій по всій Європі,

– мовиться в коментарі.

Санкції запровадили проти таких осіб:

Джон Марк Дуган, який втік до Росії у 2016 році та потім отримав російський паспорт. Раніше він був заступником шерифа у Флориді, а потім став творцем CopyCop – системою фейкових новинних сайтів, які імітують західні ЗМІ. Дуган пов'язаний з російською воєнною розвідкою та кремлівськими аналітиками.

Російські "аналітики" Андрій Сушенцов, Дмитро Суслов і Федір Лук'янов, які просувають агресивні наративи.

Жак Бо – колишній полковник швейцарської армії і колишній аналітик розвідки, який писав для прокремлівських сайтів і брав участь у відповідних телепередачах.

Ксав'є Моро – колишній французький військовий офіцер, який зараз живе в Москві та бреше про війну в Україні. Він заснував сайт Stratpol.

Діана Панченко – колишня журналістка каналів Медведчука, яка продовжила проросійську пропаганду і після повномасштабного вторгнення.

Також під санкції потрапив так званий Міжнародний рух русофільства та 142-й окремий батальйон РЕБ – загалом 59 фізичних осіб і 17 організацій.

На сайті Ради ЄС вказано, що цим особам заморозять активи, а громадяни і компанії ЄС не зможуть більше надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Фізичним особам також заборонять в'їзд до країн ЄС або перетинати їхню територію транзитом.

У списку не тільки пропагандисти

"Радіо Свобода" звернуло увагу, що до чорного списку ЄС внесли азербайджанського бізнесмена Талата Сафарова і пакистанського бізнесмена Муртазу Алі Лакхані. Вони причетні до глобального нафтового бізнесу.