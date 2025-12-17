ЕС впервые добавил в санкционный список граждан своих стран: кто они и что сделали

Европа продолжает бороться с российским влиянием. Совет ЕС принял санкции против тех, кто причастен к пропаганде, кибервойне и дестабилизации. Среди них и граждане ЕС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Insightnews.

Против кого ввели санкции?

Евросоюз официально признал гибридную войну стратегической угрозой безопасности. Так что эти санкции – сигнал, что за пророссийские действия будут последствия.

Последний пакет санкций сосредоточен на невоенных инструментах влияния, включая кибероперации, цифровую дезинформацию и манипулирование иностранной информацией. Эти инструменты все чаще используются для подрыва выборов, поляризации обществ и ослабления доверия к демократическим институтам по всей Европе,

– говорится в комментарии.

Санкции ввели против таких лиц:

Джон Марк Дуган, который сбежал в Россию в 2016 году и затем получил российский паспорт. Ранее он был заместителем шерифа во Флориде, а затем стал создателем CopyCop – системой фейковых новостных сайтов, которые имитируют западные СМИ. Дуган связан с российской военной разведкой и кремлевскими аналитиками.

Российские "аналитики" Андрей Сушенцов, Дмитрий Суслов и Федор Лукьянов, которые продвигают агрессивные нарративы.

Жак Бо – бывший полковник швейцарской армии и бывший аналитик разведки, который писал для прокремлевских сайтов и участвовал в соответствующих телепередачах.

Ксавье Моро – бывший французский военный офицер, который сейчас живет в Москве и врет о войне в Украине. Он основал сайт Stratpol.

Диана Панченко – бывшая журналистка каналов Медведчука, которая продолжила пророссийскую пропаганду и после полномасштабного вторжения.

Также под санкции попало так называемое Международное движение русофильства и 142-й отдельный батальон РЭБ – всего 59 физических лиц и 17 организаций.

На сайте Совета ЕС указано, что этим лицам заморозят активы, а граждане и компании ЕС не смогут больше предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физическим лицам также запретят въезд в страны ЕС или пересекать их территорию транзитом.

В списке не только пропагандисты

"Радио Свобода" обратило внимание, что в черный список ЕС внесли азербайджанского бизнесмена Талата Сафарова и пакистанского бизнесмена Муртазу Али Лакхани. Они причастны к глобальному нефтяному бизнесу.