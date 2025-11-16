Справедливе рішення: суд на Львівщині забрав кошеня, якого дитина розмальовувала фломастерами

Суд у Буську розглянув справу про жорстоке поводження з кошеням в одній з місцевих родин. У справі йдеться про те, що батьки ніяк не реагували, коли їхня маленька дитина граючись знущалася з кошеня.

Про це пише 24 Канал з посиланням на зоозахисницю Андріану Байло.

Чому суд відібрав кошеня в родини зі Львівщини?

За рішенням суду з родини вилучили кошеня, над яким знущалася дитина. Малеча розфарбовувала чотирилапого фломастерами, які до того ж пхала йому в очі. Батько дитини замість того, щоб забрати тварину, знімав це все на відео та публікував його в ТікТок. Наразі контент з мережі видалений.

Врахувавши всі факти, Буський суд наклав штраф на батьків і конфіскував тварину. Зоозахисниця зазначила, – зараз котик у безпеці. Для нього обиратимуть родину, де він буде справжнім улюбленцем.



Кошеня, з якого знущалася дитина, наразі в безпеці / Фото з Фейсбуку Андріани Байло

Андріана Байло дякує поліції за швидку реакцію та судді за справедливе рішення. Врятувати котика від знущань також допомогли місцеві волонтери. Людмила Ясінська взяла котика на перетримку, заспокоїла, адаптувала та доглянула його. Наразі пухнастий друг перебуває в Мілани Пожарової, очікуючи на своїх нових господарів.

Коли суд виносить такі рішення, з’являється віра, що ми рухаємось у правильному напрямку до більш гуманної країни,

– написала зоозахисниця.

Що передувало?