24 серпня 2025 року в культовому російському магазині іграшок стався вибух. Поруч з ним розташоване приміщення ФСБ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Пакт Молотова – Ріббентропа та змова тиранів: чому Росія приречена повторювати помилки минулого

Що відомо про вибух у магазині іграшок?

ЗМІ пишуть, що вибух стався в Центральному дитячому магазині, відомому більшості росіян як магазин іграшок "Дитячий світ". Він розташований на Луб'янській площі, Москва, поруч зі штаб-квартирою ФСБ. Не обійшлося без жертв.

За попередньою інформацією, в результаті інциденту є одна людина, яка загинула, і кілька людей отримали поранення,

– заявив мер Москви Собянін.

Будівлю магазину іграшок, в якій також розташовані низка ресторанів, магазинів та кінотеатр, евакуювали, повідомляють російські новинні агентства.

Російські ЗМІ стверджують, що у магазині вибухнув гелієвий балон.

Інші вибухи у Росії сьогодні