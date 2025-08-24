В самом известном магазине игрушек России произошел взрыв – он расположен возле здания ФСБ
24 августа 2025 года в культовом российском магазине игрушек произошел взрыв. Рядом с ним расположено помещение ФСБ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что известно о взрыве в магазине игрушек?
СМИ пишут, что взрыв произошел в Центральном детском магазине, известном большинству россиян как магазин игрушек "Детский мир". Он расположен на Лубянской площади, Москва, рядом со штаб-квартирой ФСБ. Не обошлось без жертв.
По предварительной информации, в результате инцидента есть один человек, который погиб, и несколько человек получили ранения,
– заявил мэр Москвы Собянин.
Здание магазина игрушек, в котором также расположены ряд ресторанов, магазинов и кинотеатр, эвакуировали, сообщают российские новостные агентства.
Российские СМИ утверждают, что в магазине взорвался гелиевый баллон.
Другие взрывы в России сегодня
Этой ночью, по данным министерства обороны России, страну-агрессора атаковали 95 беспилотников. ПВО работало над 13 регионами и Крымом. В частности, взрывы раздавались и в Курчатове, где расположена Курская АЭС.
Генштаб подтвердил поражение Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Результаты пока уточняют, но уже известно, что в районе расположения объекта зафиксировано попадание и детонации.
Кроме того, официально подтверждена атака на инфраструктурный объект на территории морского терминала "Усть-Луга". Силам обороны удалось поразить установку по фракционированию и перевалке газового конденсата.