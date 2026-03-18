Росія готувала масштабну спецоперацію проти угорської громади на Закарпатті, – СБУ

Росія розгорнула нову інформаційно-психологічну операцію проти України. Цього разу мішенню стала угорська громада на Закарпатті.

Зловмисники телефонували людям із погрозами, видаючи себе за українців. Про це повідомляють у Службі безпеки України.

Що відомо про задум Росії?

СБУ викрила масштабну інформаційно-психологічну спецоперацію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації в Закарпатській області. Головною метою ворога є розпалювання міжнаціональної напруги та погіршення відносин між Україною та Угорщини.

Для реалізації цієї ІПСО російські спецслужби використовують технологію підміни телефонного номера через IP-телефонію. Таким чином зловмисники здійснюють дзвінки нібито з українських номерів, щоб створити ілюзію, що погрози надходять від громадян України.

Під час таких дзвінків невідомі особи представляються учасниками "націонал-патріотичних формувань" або навіть співробітниками українських правоохоронних органів. Вони висувають представникам угорської громади вимоги залишити територію України, супроводжуючи це погрозами фізичної розправи.

У спецслужбі наголошують, що це є елементом гібридної війни, спрямованої на підрив внутрішньої стабільності. Зокрема, Москва намагається створити конфлікт на етнічному ґрунті та дискредитувати українські державні інституції в очах міжнародної спільноти.

У результаті технічних заходів встановили, що джерело цих дзвінків знаходиться на території Росії. Це вкотре підтверджує причетність російських спецслужб до організації провокацій. Наразі Служба безпеки працює над блокуванням цієї інформаційної атаки та вживає заходів для нейтралізації її наслідків.

Водночас громадян закликають не піддаватися паніці та не реагувати на провокації. У разі отримання подібних дзвінків або повідомлень необхідно одразу звертатися до правоохоронних органів.

