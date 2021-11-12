"Дії Білорусі потребують рішучої реакції": США та країни ЄС засудили режим Лукашенка

США, Велика Британія та країни ЄС засудили режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Світові лідери закликали припинити цинічне використання мігрантів та надати міжнародним організаціям безперешкодний доступ для доставки гуманітарної допомоги людям.

Свою позицію представники США та низки країн ЄС окреслили у спільній заяві.

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У ній країни засудили "організоване використання людей, чиї життя і благополуччя поставлені під загрозу". Держави закликали Мінськ не піддавати ризику життя людей і надати міжнародним організаціям безперешкодний доступ для доставки гуманітарної допомоги.

Ми засуджуємо організовану інструменталізацію людей, чиї життя і благополуччя були поставлені під загрозу в політичних цілях Білоруссю з метою дестабілізації сусідніх країн і зовнішнього кордону ЄС і відволікання уваги від її власних порушень прав людини, що посилюються,

– мовиться у заяві.

Члени Радбезу ООН заявили про намір обговорити заходи проти тих, "хто причетний до дій режиму" президента Білорусі Олександра Лукашенка. Свої підписи під заявою поставили представники:

Естонії,

Албанії,

Франції,

Ірландії,

Норвегії,

Великої Британії,

США.

В Євросоюзі не на жарт занепокоєні ситуацією, яка склалася на кордоні Білорусі з Польщею. В ЄС вже назвали це агресією зневіреного нелегітимного режиму та анонсували санкції. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас запевнив, що його країна підтримує розширення та посилення санкцій ЄС проти режиму Лукашенка.

У чому звинувачують режим Лукашенка

Захід упевнений, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, щоб потім витіснити їх на територію Євросоюзу. Таке рішення, як вважають, ухвалив президент Білорусі.

Сам Лукашенко заявив, що транзит біженців здійснює якась "європейська мафіозна структура". І застеріг Польщу від провокацій на кордоні, куди і Варшава та Мінськ стягнули війська.