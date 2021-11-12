"Действия Беларуси требуют решительной реакции": США и страны ЕС осудили режим Лукашенко

США, Великобритания и страны ЕС осудили режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Мировые лидеры призвали прекратить циничное использование мигрантов и предоставить международным организациям беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи людям.

Свою позицию представители США и ряда стран ЕС обозначили в заявлении.

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В нем страны осудили "организованное использование людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу". Государства призвали Минск не подвергать риску жизни людей и предоставить международным организациям беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи.

Мы осуждаем организованную инструментализацию людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу в политических целях Беларусью с целью дестабилизации соседних стран и внешней границы ЕС и отвлечения внимания от ее собственных усиливающихся нарушений прав человека,

– говорится в заявлении.

Члены Совбеза ООН заявили о намерении обсудить меры против тех, "кто причастен к действиям режима" президента Беларуси Александра Лукашенко. Свои подписи под заявлением поставили представители:

Эстонии,

Албании,

Франции,

Ирландии,

Норвегии,

Великобритании,

США.

В Евросоюзе не на шутку обеспокоены ситуацией, которая сложилась на границе Беларуси с Польшей. В ЕС уже назвали это агрессией отчаявшегося нелегитимного режима и анонсировали санкции. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заверил, что его страна поддерживает расширение и усиление санкций ЕС против режима Лукашенко.

В чем обвиняют режим Лукашенко

Запад уверен, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Такое решение, как полагают, принял президент Беларуси.

Сам Лукашенко заявил, что транзит беженцев осуществляет некая "европейская мафиозная структура". И предостерег Польшу от провокаций на границе, куда и Варшава и Минск стянули войска.