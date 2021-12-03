Для України поки що відчинені вікна НАТО, але не двері, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе ввійти до НАТО, коли столиці трьох країн-членів Альянсу змінять свій погляд на відносини з Києвом. Водночас дипломат відмовився сказати, про кого саме мовиться.

Про це український міністр закордонних справ повідомив у інтерв'ю латвійському порталу новин Sargs. Відтак, дав вичерпну відповідь на запитання про можливі терміни вступу нашої держави до НАТО.

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"За моїми підрахунками Україна приєднається до Альянсу, коли три столиці країн-учасниць НАТО змінять свій погляд на відносини з Україною, нарешті, почавши сприймати Україну як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії", – сказав очільник МЗС.

Але я точно знаю, що коли у цих столицях відбудеться зміна сприйняття, і вони більше не будуватимуть своїх відносин з Україною через призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться. Проте, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання – поки що будуть зачинені,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Водночас глава зовнішньополітичного відомства відмовився дати пояснення на уточнювальне запитання, про які саме столиці мовиться, пославшись на недипломатичність подібної відповіді.

Вступ України в НАТО: що відомо

У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей у червні 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.