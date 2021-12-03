Для Украины пока открыты окна НАТО, но не двери, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет войти в НАТО, когда столицы трех стран-членов Альянса изменят свой взгляд на отношения с Киевом. В то же время дипломат отказался сказать, о ком именно идет речь.

Об этом украинский министр иностранных дел сообщил в интервью латвийскому порталу новостей Sargs. Следовательно, дал исчерпывающий ответ на вопрос о возможных сроках вступления нашего государства в НАТО.

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"По моим подсчетам Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России", – сказал глава МИД.

Но я точно знаю, что если в этих столицах произойдет изменение восприятия, и они больше не будут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией, ситуация кардинально изменится. Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но двери для присоединения – пока что будут закрыты,

– отметил Дмитрий Кулеба.

В то же время глава внешнеполитического ведомства отказался дать пояснения на уточняющий вопрос, о каких именно столицах говорится, сославшись на недипломатичность подобного ответа.

Вступление Украины в НАТО: что известно

В 2008 году Украина и Грузия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей в июне 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.