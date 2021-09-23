Для українців окупація Криму та війна на Донбасі – частини конфлікту, влаштованого Росією

Українці в усіх регіонах чітко усвідомлюють, що в Криму й на Донбасі відбувається міжнародний збройний конфлікт. Вони розуміють, що він спричинений агресією Росії.

Такими є результати загальнонаціонального дослідження "Влада, суспільство, медіа – хто, на думку українців, може впоратись зі збройним конфліктом". Про це розповів постійний представник президента в Криму Антон Кориневич.

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Українці розуміють, що у Криму й на Донбасі – міжнародний збройний конфлікт, – дослідження

Для нас важливо, що українці в усіх регіонах чітко усвідомлюють, що ми маємо єдиний міжнародний збройний конфлікт у Криму й на Донбасі, який спричинений збройною агресією Росії,

– розповів постійний представник президента в Криму.

Кориневич розповів, що значна частина українців оптимістична щодо повернення контролю над тимчасово окупованими територіями.

Керівник Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін розповів, що, згідно з результатами дослідження:

80,7% українців вважають, – на території України триває збройний конфлікт з Росією;

84,5% опитаних переконані, – окупація Криму та конфлікт в ОРДЛО – це частина одного збройного конфлікту з Росією.

Ба більше, майже половина опитаних громадян:

бачать мешканців Криму та ОРДЛО жертвами конфлікту, які потребують всебічної підтримки з боку України;

підтримують запровадження кримінальної відповідальності за співпрацю з окупаційною владою. Зокрема – зайняття керівних посад, службу у правоохоронних та судових органах, підприємницьку діяльність і сплату податків, строкову військову службу тощо.

Окрім того, менеджерка з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова зауважила, що результати дослідження свідчать – майже дві третини людей очікують від президента ініціативи про створення держплану дій з переходу від стану збройного конфлікту до миру.

Проте, на її думку, у деяких питаннях потрібна роз'яснювальна робота.

Наприклад, 35% опитаних українців вважають за необхідне запровадити кримінальну відповідальність за строкову службу в ОРДЛО і в окупованому Криму, хоча Україна кваліфікує призов як воєнний злочин,

– мовиться у повідомленні.

Окупація Криму та війна на Донбасі: останні новини

23 серпня Україна провела перший саміт Кримської платформи. У ньому взяли участь понад 40 країн. Його мета – об'єднати сили щодо деокупації Криму.

23 вересня Зеленський на виступі Генасамблеї ООН висловив нерозуміння того, чому ООН проігнорувала Кримську платформу. Він закликав все ж долучитися до ініціативи.

На жаль, за минулу добу, 22 вересня, окупанти поранили 2 захисників України.

Під час дослідження опитали 10 тисяч респондентів методом інтерв'ю face-to-face. У кожній області та місті Києві опитано по 400 респондентів. Вибірка репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 1% для України в цілому та 5% – для кожної окремої області України та столиці.