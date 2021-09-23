Для украинцев оккупация Крыма и война на Донбассе – части конфликта, устроенного Россией

Украинцы во всех регионах четко осознают, что в Крыму и на Донбассе происходит международный вооруженный конфликт. Понимают, что он вызван агрессией России.

Таковы результаты общенационального исследования "Власть, общество, медиа – кто, по мнению украинцев, может справиться с вооруженным конфликтом". Об этом рассказал постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

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Украинцы понимают, что в Крыму и на Донбассе – международный вооруженный конфликт, – исследование

Для нас важно, что украинцы во всех регионах четко осознают, что мы имеем единый международный вооруженный конфликт в Крыму и на Донбассе, который вызван вооруженной агрессией России,

– рассказал постоянный представитель президента в Крыму.

Кориневич рассказал, что значительная часть украинцев оптимистична относительно возвращения контроля над временно оккупированными территориями.

Руководитель Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин рассказал, что, согласно результатам исследования:

80,7% украинцев считают – на территории Украины продолжается вооруженный конфликт с Россией;

84,5% опрошенных убеждены, что оккупация Крыма и конфликт в ОРДЛО – это часть одного вооруженного конфликта с Россией.

Более того, почти половина опрошенных граждан:

видят жителей Крыма и ОРДЛО жертвами конфликта, которые нуждаются во всесторонней поддержке со стороны Украины;

поддерживают введение уголовной ответственности за сотрудничество с оккупационными властями. В частности – занятие руководящих должностей, службу в правоохранительных и судебных органах, предпринимательскую деятельность и уплату налогов, срочную военную службу и тому подобное.

Кроме того, менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева отметила, что результаты исследования свидетельствуют – почти две трети людей ожидают от президента инициативы о создании госплана действий по переходу от состояния вооруженного конфликта к миру.

Однако, по ее мнению, в некоторых вопросах нужна разъяснительная работа.

Например, 35% опрошенных украинцев считают необходимым ввести уголовную ответственность за срочную службу в ОРДЛО и в оккупированном Крыму, хотя Украина квалифицирует призыв как военное преступление,

– говорится в сообщении.

Оккупация Крыма и война на Донбассе: последние новости

23 августа Украина провела первый саммит Крымской платформы. В нем приняли участие более 40 стран. Его цель – объединить силы по деоккупации Крыма.

23 сентября Зеленский на выступлении Генассамблеи ООН выразил непонимание того, почему ООН проигнорировала Крымскую платформу. Он призвал все же присоединиться к инициативе.

К сожалению, за минувшие сутки, 22 сентября, оккупанты ранили 2 защитников Украины.

Во время исследования опросили 10 тысяч респондентов методом интервью face-to-face. В каждой области и городе Киеве опрошено по 400 респондентов. Выборка представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1% для Украины в целом и 5% – для каждой отдельной области Украины и столицы.