Для украинцев оккупация Крыма и война на Донбассе – части конфликта, устроенного Россией
Источник:Офис Президента
Украинцы во всех регионах четко осознают, что в Крыму и на Донбассе происходит международный вооруженный конфликт. Понимают, что он вызван агрессией России.
Таковы результаты общенационального исследования "Власть, общество, медиа – кто, по мнению украинцев, может справиться с вооруженным конфликтом". Об этом рассказал постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.
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Украинцы понимают, что в Крыму и на Донбассе – международный вооруженный конфликт, – исследование
Для нас важно, что украинцы во всех регионах четко осознают, что мы имеем единый международный вооруженный конфликт в Крыму и на Донбассе, который вызван вооруженной агрессией России,
– рассказал постоянный представитель президента в Крыму.
Кориневич рассказал, что значительная часть украинцев оптимистична относительно возвращения контроля над временно оккупированными территориями.
Руководитель Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин рассказал, что, согласно результатам исследования:
- 80,7% украинцев считают – на территории Украины продолжается вооруженный конфликт с Россией;
- 84,5% опрошенных убеждены, что оккупация Крыма и конфликт в ОРДЛО – это часть одного вооруженного конфликта с Россией.
Более того, почти половина опрошенных граждан:
- видят жителей Крыма и ОРДЛО жертвами конфликта, которые нуждаются во всесторонней поддержке со стороны Украины;
- поддерживают введение уголовной ответственности за сотрудничество с оккупационными властями. В частности – занятие руководящих должностей, службу в правоохранительных и судебных органах, предпринимательскую деятельность и уплату налогов, срочную военную службу и тому подобное.
Кроме того, менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева отметила, что результаты исследования свидетельствуют – почти две трети людей ожидают от президента инициативы о создании госплана действий по переходу от состояния вооруженного конфликта к миру.
Однако, по ее мнению, в некоторых вопросах нужна разъяснительная работа.
Например, 35% опрошенных украинцев считают необходимым ввести уголовную ответственность за срочную службу в ОРДЛО и в оккупированном Крыму, хотя Украина квалифицирует призыв как военное преступление,
– говорится в сообщении.
Оккупация Крыма и война на Донбассе: последние новости
- 23 августа Украина провела первый саммит Крымской платформы. В нем приняли участие более 40 стран. Его цель – объединить силы по деоккупации Крыма.
- 23 сентября Зеленский на выступлении Генассамблеи ООН выразил непонимание того, почему ООН проигнорировала Крымскую платформу. Он призвал все же присоединиться к инициативе.
- К сожалению, за минувшие сутки, 22 сентября, оккупанты ранили 2 защитников Украины.