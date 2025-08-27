Для виїзду чоловікам віком від 18 до 22 років потрібен військово-обліковий документ, – ДПСУ
- Чоловікам віком від 18 до 22 років для виїзду за кордон потрібен військово-обліковий документ.
- Зміни до правил перетину кордону ще не опубліковані, і прикордонники почнуть випускати чоловіків лише після набрання документом чинності.
- Норма про виїзд не поширюється на осіб, які обіймають визначені посади в органах державної влади, їх виїзд можливий лише як службове відрядження.
Уряд схвалив дозвіл на перетин кордону для чоловіків 18 – 22 років. Для виїзду з Україні їм потрібен буде військово-обліковий документ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Що потрібно для виїзду чоловікам 18 – 22 років?
Як зауважив Демченко, наразі зміни ще не опубліковані, ДПСУ очікують на офіційну постанову. Прикордонники почнуть випускати чоловіків 18 – 22 років за кордон лише коли документ набере чинності.
Окрім паспортного документа, який дає право на перетин кордону – тобто закордонний паспорт, – також необхідно буде мати і військово-обліковий документ,
– вказав він.
Законом передбачено, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі і пред'явити на вимогу представника ДПСУ на пункті пропуску.
Як тільки з'явиться постанова, прикордонники вийдуть з офіційною комунікацією для того, аби роз'яснити всі моменти.
Що відомо про виїзд чоловіків 18 – 22 років за кордон?
- Уряд України 26 серпня ухвалив зміни до правил перетину державного кордону: тепер виїхати за кордон під час воєнного стану зможуть в тому числі чоловіки віком від 18 до 22 років.
- Станом на ранок 27 серпня постанова Кабміну ще не опублікована. Документ набере чинності наступного дня від дня його публікації.
- Як пояснив представник уряду в Раді Мельничук, перетнути кордон зможе молодь до 22 років включно.
- У ДПСУ наголосили, норма про виїзд не поширюватиметься на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може бути тільки як службове відрядження, як і раніше.