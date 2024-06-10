Екснардеп-регіонал отримав 12 років ув'язнення за співпрацю з окупантами та шахрайські дії

Суд визнав винним народного депутата України IV-VIII скликань. Йому призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили джерела "РБК-Україна" у правоохоронних органах, мовиться про Дмитра Святаша. Упродовж 2022 року він розміщував на своїй сторінці у соцмережі Facebook дописи із проросійськими наративами.

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Що відомо про справу Святаша

Відомо, що упродовж 2022 року він розміщував на своїй сторінці у соцмережі Facebook дописи, в яких заперечував збройну агресію проти України, виправдовував окупацію її території та закликав мешканців тимчасово окупованих територій до колабораціонізму та співпраці з російськими банками.

Крім того, у період з 2008 по 2014 роки, будучи бенефіціаром групи підприємств, Святаш організував неповернення понад 50 мільйонів доларів отриманого кредиту.

Він передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права як забезпечення можливості повернення кредитних коштів.

Після настання терміну повернення коштів використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок цих дій компанії, яка викупила борги банку, було завдано шкоди на суму 2,2 мільярда гривень.

Зауважимо, що Святаш, співвласник групи компаній "АІС", яка у 2000 – 2010 роках контролювала близько 10% українського автомобільного ринку, був депутатом Верховної Ради з 2002 по 2019 рік. З 2005 по 2014 рік він був членом Партії регіонів, а з 2014 року – членом партії "Відродження".

Після відкриття кримінального провадження Святаш втік до Росії.

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