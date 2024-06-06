Згідно з вироком суду від 31 травня, Плотніков отримав за погрози два роки позбавлення волі. Чоловік неодноразово судимий за корисливі і насильницькі злочини.

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Детально про засідання

Сергій Плотніков 3 квітня 2023 року брав участь у судовому засіданні по відеозвʼязку зі слідчого ізолятора. Усвідомлюючи, що перед ним суддя, він висловив погрозу посадовиці, супроводжуючи все це ненормативною лексикою.

Та я скоро вийду, ... ти ... Я про тебе знаю більше, ніж ти думаєш ... Не буде в тебе дому, розумієш, вівця ... Я тебе з'їм,

– сипав погрози російською чоловік.

Слова Плотнікова були зафіксовані на відеозаписі, а також їх підтвердили очевидці. потрапили на відеозапис засідання, а також їх підтвердили очевидці. Також відомо, що чоловік звертався і до прокурора й казав, що знає інформацію про кожного працівника поліції, тому краще його не випускати з СІЗО.

Окрім цього, потерпіла розповіла, що пізніше обвинувачений "передав їй привіт і сказав, що всіх спалить, коли вийде на волю".

Чоловік не визнав своєї провини під час судового засідання, обгрунтувавши все ти, що був роздратований через відмови судді у його заявах і клопотаннях. Він сказав, що справді образив нецензурними словами, але, як сам він каже, ніяких погроз щодо життя чи майна судді і її родини не було.

Суддя Алла Полюшко визнала Сергія Плотнікова винним за статтею про погрозу або насильство щодо судді. Зловмисник отримав два роки позбавлення волі. Проте враховуючи попередні вироки, він проведе у тюрмі 15 років. Крім того, у нього конфіскують усе майно. Водночас Плотніков має право оскаржити рішення в апеляційному суді.

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