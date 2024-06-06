Согласно приговору суда от 31 мая, Плотников получил за угрозы два года лишения свободы. Мужчина неоднократно судим за корыстные и насильственные преступления.
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Подробно о заседании
Сергей Плотников 3 апреля 2023 года участвовал в судебном заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Осознавая, что перед ним судья, он высказал угрозу чиновнице, сопровождая все это ненормативной лексикой.
Да я скоро выйду,...ты... Я о тебе знаю больше, чем ты думаешь... Не будет у тебя дома, понимаешь, овца... Я тебя съем,
– сыпал угрозы на русском мужчина.
Слова Плотникова были зафиксированы на видеозаписи, а также их подтвердили очевидцы. попали на видеозапись заседания, а также их подтвердили очевидцы. Также известно, что человек обращался и к прокурору и говорил, что знает информацию о каждом работнике полиции, поэтому лучше его не выпускать из СИЗО.
Кроме этого, потерпевшая рассказала, что позже обвиняемый "передал ей привет и сказал, что всех сожжет, когда выйдет на свободу".
Мужчина не признал своей вины во время судебного заседания, обосновав все тем, что был раздражен из-за отказа судьи в его заявлениях и ходатайствах. Он сказал, что действительно оскорбил нецензурными словами, но, как сам он говорит, никаких угроз в отношении жизни или имущества судьи и ее семьи не было.
Судья Алла Полюшко признала Сергея Плотникова виновным по статье об угрозе или насилии в отношении судьи. Злоумышленник получил два года лишения свободы. Однако учитывая предыдущие приговоры, он проведет в тюрьме 15 лет. Кроме того, у него конфискуют все имущество. В то же время Плотников имеет право обжаловать решение в апелляционном суде.
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