Экс-нардеп-регионал получил 12 лет заключения за сотрудничество с оккупантами и мошенничество

Суд признал виновным народного депутата Украины IV-VIII созывов. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщили источники "РБК-Украина" в правоохранительных органах, говорится о Дмитрии Святаше. В течение 2022 года он размещал на своей странице в соцсети Facebook сообщения с пророссийскими нарративами.

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Что известно о деле Святаша

Известно, что в течение 2022 года он размещал на своей странице в соцсети Facebook сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию против Украины, оправдывал оккупацию ее территории и призвал жителей временно оккупированных территорий к коллаборационизму и сотрудничеству с российскими банками.

Кроме того, в период с 2008 по 2014 годы, будучи бенефициаром группы предприятий, Святаш организовал невозврат более 50 миллионов долларов полученного кредита.

Он передал в залог банку около 200 объектов недвижимости и корпоративные права в качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств.

После наступления срока возврата средств использовал заведомо поддельные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, освободив таким образом это имущество из-под обременений,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

В результате этих действий компании, которая выкупила долги банка, был нанесен ущерб на сумму 2,2 миллиарда гривен.

Заметим, что Святаш, совладелец группы компаний "АИС", которая в 2000 – 2010 годах контролировала около 10% украинского автомобильного рынка, был депутатом Верховной Рады с 2002 по 2019 год. С 2005 по 2014 год он был членом "Партии регионов", а с 2014 года – членом партии "Возрождение".

После открытия уголовного производства Святаш сбежал в Россию.

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