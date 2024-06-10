Экс-нардеп-регионал получил 12 лет заключения за сотрудничество с оккупантами и мошенничество
Источник:Офис генпрокурора
Суд признал виновным народного депутата Украины IV-VIII созывов. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщили источники "РБК-Украина" в правоохранительных органах, говорится о Дмитрии Святаше. В течение 2022 года он размещал на своей странице в соцсети Facebook сообщения с пророссийскими нарративами.
Смотрите также Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства
Что известно о деле Святаша
Известно, что в течение 2022 года он размещал на своей странице в соцсети Facebook сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию против Украины, оправдывал оккупацию ее территории и призвал жителей временно оккупированных территорий к коллаборационизму и сотрудничеству с российскими банками.
Кроме того, в период с 2008 по 2014 годы, будучи бенефициаром группы предприятий, Святаш организовал невозврат более 50 миллионов долларов полученного кредита.
Он передал в залог банку около 200 объектов недвижимости и корпоративные права в качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств.
После наступления срока возврата средств использовал заведомо поддельные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, освободив таким образом это имущество из-под обременений,
– сообщили в Офисе генпрокурора.
В результате этих действий компании, которая выкупила долги банка, был нанесен ущерб на сумму 2,2 миллиарда гривен.
Заметим, что Святаш, совладелец группы компаний "АИС", которая в 2000 – 2010 годах контролировала около 10% украинского автомобильного рынка, был депутатом Верховной Рады с 2002 по 2019 год. С 2005 по 2014 год он был членом "Партии регионов", а с 2014 года – членом партии "Возрождение".
После открытия уголовного производства Святаш сбежал в Россию.
Другие приговоры судей
- Луцкий горрайонный суд огласил приговор за угрозы судье неоднократно осужденному Сергею Плотникову. Известно, что во время заседания он утверждал, что знает, где проживает чиновница и угрожал ее съесть.
- Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил меру пресечения к столичному адвокату, который предлагал взятку в размере 200 тысяч долларов для работников НАБУ и САП. Подозреваемому назначили залог в размере 12 миллионов гривен.
- Также решением Львовского апелляционного суда от 29 мая Ирина Фарион была восстановлена в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники.