Известно, что адвокат предлагал взятку в размере 200 тысяч долларов США. Все для того, чтобы суд принял решение о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного в другой орган досудебного расследования.
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Какую меру пресечения избрал суд
Суд назначил залог в размере 12 миллионов гривен, который должен быть внесен в течение пяти дней со дня избрания меры пресечения.
Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:
- являться по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать на хранение паспорт/паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, составляет два месяца.
Экс-заместителя Ермака подозревают в незаконном обогащении
- 22 мая САП и НАБУ сообщили, что Андрей Смирнов, бывший заместитель руководителя Офиса Президента Украины, в течение 2020 – 2022 годов приобрел активов на сумму 17,1 миллиона гривен, тогда как его официальный доход составлял лишь 1,3 миллиона гривен.
- К незаконно полученным активам относятся: 2 автомобиля, 2 мотоцикла, 3 паркоместа в Киеве, квартира во Львове и земельный участок на Закарпатье.
- Чтобы скрыть это имущество, Смирнов оформил его на своего брата и друга, но оставил за собой право полного распоряжения им.