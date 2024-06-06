Известно, что адвокат предлагал взятку в размере 200 тысяч долларов США. Все для того, чтобы суд принял решение о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного в другой орган досудебного расследования.

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Какую меру пресечения избрал суд

Суд назначил залог в размере 12 миллионов гривен, который должен быть внесен в течение пяти дней со дня избрания меры пресечения.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

являться по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение паспорт/паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, составляет два месяца.

Обратите внимание! Адвокат предлагал взятку прокурорам САП и детективам НАБУ за передачу уголовного производства в отношении его подзащитного по делу завладения электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации средств, полученных от ее продажи на сумму 716 миллионов гривен, в другой орган досудебного расследования.

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