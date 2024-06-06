Відомо, що адвокат пропонував хабар у розмірі 200 тисяч доларів США. Усе для того, щоб суд прийняв рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

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Який запобіжний захід обрав суд

Суд призначив заставу у розмірі 12 мільйонів гривень, яку має бути внесено протягом п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

з’являтися за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання паспорт/паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного, становить два місяці.

Зверніть увагу! Адвокат пропонував хабар прокурорам САП та детективам НАБУ за передачу кримінального провадження щодо його підзахисного у справі заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації коштів, отриманих від її продажу на суму 716 мільйонів гривень, до іншого органу досудового розслідування.

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