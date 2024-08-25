Втік з України перед підозрою: що відомо про скандального нардепа Дмитрука

Чинному нардепу Артему Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. У мережі пишуть, що він незаконно втік за кордон, а в Офісі генпрокурора додають, що вже почали кримінальне провадження за цим фактом.

За час своєї політичної кар'єри Дмитрук неодноразово потрапляв у скандали. Що відомо про нардепа, прихильника УПЦ МП, – розповідає 24 Канал.

До теми Прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук втік з України, – ЗМІ

Зі спорту – в політику

Артем Дмитрук народився 28 червня 1993 року у місті Козятин, Вінницької області. Загалом про його дитинство та освіту відомо небагато. У відкритих джерелах лише згадується, що Дмитрук закінчив юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство".

Дмитрук має спортивне минуле. Відомо, що він був керівником спортивного клубу, власник фітнес-клубів "Barbell Barbell gym" та "baza". Окрім того, він має чимало спортивних досягнень:

майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу,

срібний призер Кубка світу з Кроссліфтінгу 2018 року,

призер Чемпіонату світу з пауерліфтингу,

багаторазовий чемпіон і призер турнірів з самбо, рукопашного бою та панкратіону,

призер міжнародного турніру з боксу пам'яті Суворова,

чемпіон України з кросфіту,

багаторазовий призер турнірів "Богатирські Ігри" тощо.

Рух "Чесно" зауважує, що Дмитрук раніше працював приватним підприємцем, вантажником та охоронцем. Також він є співзасновником ГО "Я одесит – мені не все одно", член ГО "Ілля Муромець".

У 2019 році Дмитрук вирішив почати політичну кар'єру. Йому вдалося набрати голоси й у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №133 (Одеська область) як безпартійний. Згодом він став членом партії та членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Втім, вже у листопаді 2021 року Дмитрука виключили з партії "Слуга народу"

Проросійські погляди й антивакцинатор

Артем Дмитрук – проросійський політик. Він є прихильником УПЦ МП, й до слова – він один з депутатів, який не підтримав законопроєкт про заборону церкви московського патріархату. Окрім того, 10 липня 2024 року Дмитрук став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП.

Нардеп також відомий антивакцинатор, адже, коли почалася пандемія коронавірусу, він піддавав критиці урядові заходи, закликав українців не вакцинуватися, й все це – в етерах проросійських телеканалів Медведчука.

На проросійську позицію Дмитрука вказує й факт того, що у 2020 році він разом Олексієм Леоновим прийшов з квітами до Будинку профспілок в Одесі. Як згодом він пояснив, що вирішив пом'янути тих, хто загинув 2 травня 2014 року, тобто – проросійських сепаратистів. Ба більше, 2 травня 2021 року Дмитрук взяв участь у фільмі проросійського пропагандиста Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, де розповів про "винних у трагедії"

Окрім того, у лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за Павла Музичука – ієродиякона УПЦ МП. Останнього затримали за підозрою у виправдовуванні збройної агресії Росії. Ба більше, журналісти Bihus.info з'ясували, що Дмитрук співпрацював підозрюваним у державній зраді проти України Сергієм Чертиліним. Зокрема у "захисті" УПЦ МП.

Після цинічного удару ворога по лікарні "Охматдит" у Києві Дмитрук вразив новою заявою. Він закликав до миру з росіянами.

Дмитрук також висловлювався проти святкування Дня Незалежності. Він писав, що нібито"потрібно перейменувати цей день чи взагалі можна прибрати його з календаря і написати нове свято – День заборони Православ'я в Україні" (саме 24 серпня 2024 року Володимир Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП).

Нині Дмитрук внесений до бази "Миротворець", де його кваліфікують як "провокатора" і "дезертира".



Дмитрук у базі "Миротворець" / Скриншот з мережі

Скандали, скандали, і знову скандали

За свою кар'єру Дмитрук неодноразово ставав фігурантом скандалів. У жовтні 2023 року він разом з Олександром Куницьким побив військового у Києві. Постраждалий отримав серйозні травми, і йому довелося викликати швидку. Військовий стверджував, що нардепи начебто вимагали гроші та звинувачували у якихось аферах.

Водночас Дмитрук тоді заявив, що постраждалий – нібито підставна особа. Хлопець начебто спершу намагався спровокувати нардепів, зокрема, кидаючи у їхній бік образливі слова, а згодом і взагалі вхопився за ножа. За фактом побиття відкрито кримінальне провадження, в рамках якого триває слідство.

Втім, це не перша бійка, яку організував Дмитрук. У 2022 році нардеп влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради. За допомогою групи підтримки він пройшов до зали на другому поверсі, де почав зривати засідання: бігати по столах і ламати меблі.

У серпні 2024 року Дмитрук знову опинився у центрі масштабного скандалу. Так, він розкритикував дії ЗСУ в Курській області. Нардеп почав поширювати проросійські наративи, заявляючи про нібито "мародерство" та "знущання з цивільних". Ба більше, він порівняв українських захисників з німецькими фашистами.

Такі заяви Дмитрука розкритикували у суспільстві, а на скандальний допис відреагували у Третій штурмовій бригаді. Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін дав гідну відповідь скандальному нардепу й наголосив, що він не може "безкарно поширювати відверто російські наративи".

Можу припустити, що скоро на них чекає така сама доля, адже небайдужих патріотів по всій Україні достатньо. Коли правоохоронні органи не забезпечують вчасну реакцію, ініціативу бере вулиця. Зауважу, що я не погрожую, а просто допомагаю спрогнозувати можливі варіанти розвитку подій далі,

– заявив майор.

Підозра та втеча з України

"Українська правда" 25 серпня повідомила, що проросійський нардеп Артем Дмитрук втік з України. Як стверджували журналісти, нардеп спочатку незаконно перетнув кордон з Молдовою, а після – з аеропорту "Кишинів" вилетів до Італії. У ЗМІ також додають, що одіозного депутата помітили у поліції Штефан-Воде (Молдова).

У ДБР підтвердили втечу Дмитрука та вже почали кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо з'ясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав. Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону,

– повідомили в ДБР.

Важливо наголосити, що Дмитрук втік з України перед тим, як йому повідомили про підозру. Так, у неділю, 25 серпня, в Офісі генпрокурора заявили, що повідомили одіозному нардепу про підозру за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.