Сбежал из Украины перед подозрением: что известно о скандальном нардепе Дмитруке

Действующему нардепу Артему Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. В сети пишут, что он незаконно сбежал за границу, а в Офисе генпрокурора добавляют, что уже начали уголовное производство по этому факту.

За время своей политической карьеры Дмитрук неоднократно попадал в скандалы. Что известно о нардепе, стороннике УПЦ МП, – рассказывает 24 Канал.

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Из спорта – в политику

Артем Дмитрук родился 28 июня 1993 года в городе Казатин, Винницкой области. В целом о его детстве и образовании известно немного. В открытых источниках только упоминается, что Дмитрук закончил юридический колледж Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Правоведение".

Дмитрук имеет спортивное прошлое. Известно, что он был руководителем спортивного клуба, владелец фитнес-клубов "Barbell Barbell gym" и "baza". Кроме того, он имеет немало спортивных достижений:

мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу,

серебряный призер Кубка мира по кросслифтингу 2018 года,

призер Чемпионата мира по пауэрлифтингу,

многократный чемпион и призер турниров по самбо, рукопашному бою и панкратиону,

призер международного турнира по боксу памяти Суворова,

чемпион Украины по кроссфиту,

многократный призер турниров "Богатырские Игры" и тому подобное.

Движение "Честно" отмечает, что Дмитрук ранее работал частным предпринимателем, грузчиком и охранником. Также он является соучредителем ОО "Я одессит – мне не все равно", член ОО "Илья Муромец".

В 2019 году Дмитрук решил начать политическую карьеру. Ему удалось набрать голоса и в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №133 (Одесская область) как беспартийный. Впоследствии он стал членом партии и членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Впрочем, уже в ноябре 2021 года Дмитрука исключили из партии "Слуга народа"

Пророссийские взгляды и антивакцинатор

Артем Дмитрук – пророссийский политик. Он является сторонником УПЦ МП, и к слову – он один из депутатов, который не поддержал законопроект о запрете церкви московского патриархата. Кроме того, 10 июля 2024 года Дмитрук стал иподиаконом – старейшим церковнослужителем – УПЦ МП.

Нардеп также известный антивакцинатор, ведь, когда началась пандемия коронавируса, он подвергал критике правительственные меры, призвал украинцев не вакцинироваться, и все это – в эфирах пророссийских телеканалов Медведчука.

На пророссийскую позицию Дмитрука указывает и факт того, что в 2020 году он вместе Алексеем Леоновым пришел с цветами к Дому профсоюзов в Одессе. Как впоследствии он объяснил, что решил помянуть тех, кто погиб 2 мая 2014 года, то есть – пророссийских сепаратистов. Более того, 2 мая 2021 года Дмитрук принял участие в фильме пророссийского пропагандиста Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, где рассказал о "виновных в трагедии"

Кроме того, в феврале 2024 года Дмитрук внес залог за Павла Музычука – иеродиакона УПЦ МП. Последнего задержали по подозрению в оправдании вооруженной агрессии России. Более того, журналисты Bihus.info выяснили, что Дмитрук сотрудничал с подозреваемым в государственной измене против Украины Сергеем Чертилиным. В частности в "защите" УПЦ МП.

После циничного удара врага по больнице "Охматдет" в Киеве Дмитрук поразил новым заявлением. Он призвал к миру с россиянами.

Дмитрук также высказывался против празднования Дня Независимости. Он писал, что якобы "нужно переименовать этот день или вообще можно убрать его из календаря и написать новый праздник – День запрета Православия в Украине" (именно 24 августа 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о запрете УПЦ МП).

Сейчас Дмитрук внесен в базу "Миротворец", где его квалифицируют как "провокатора" и "дезертира".



Дмитрук в базе "Миротворец" / Скриншот из сети

Скандалы, скандалы, и снова скандалы

За свою карьеру Дмитрук неоднократно становился фигурантом скандалов. В октябре 2023 года он вместе с Александром Куницким избил военного в Киеве. Пострадавший получил серьезные травмы, и ему пришлось вызывать скорую. Военный утверждал, что нардепы якобы требовали деньги и обвиняли в каких-то аферах.

В то же время Дмитрук тогда заявил, что пострадавший – якобы подставное лицо. Парень якобы сначала пытался спровоцировать нардепов, в частности, бросая в их сторону оскорбительные слова, а потом и вообще схватился за нож. По факту избиения открыто уголовное производство, в рамках которого ведется следствие.

Впрочем, это не первая драка, которую организовал Дмитрук. В 2022 году нардеп устроил драку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета. С помощью группы поддержки он прошел в зал на втором этаже, где начал срывать заседание: бегать по столам и ломать мебель.

В августе 2024 года Дмитрук снова оказался в центре масштабного скандала. Так, он раскритиковал действия ВСУ в Курской области. Нардеп начал распространять пророссийские нарративы, заявляя о якобы "мародерстве" и "издевательствах над гражданскими". Более того, он сравнил украинских защитников с немецкими фашистами.

Такие заявления Дмитрука раскритиковали в обществе, а на скандальное сообщение отреагировали в Третьей штурмовой бригаде. Майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин дал достойный ответ скандальному нардепу и отметил, что он не может "безнаказанно распространять откровенно российские нарративы".

Могу предположить, что скоро их ждет такая же судьба, ведь неравнодушных патриотов по всей Украине достаточно. Когда правоохранительные органы не обеспечивают своевременную реакцию, инициативу берет улица. Замечу, что я не угрожаю, а просто помогаю спрогнозировать возможные варианты развития событий дальше,

– заявил майор.

Подозрение и бегство из Украины

"Украинская правда" 25 августа сообщила, что пророссийский нардеп Артем Дмитрук сбежал из Украины. Как утверждали журналисты, нардеп сначала незаконно пересек границу с Молдовой, а после – из аэропорта "Кишинев" вылетел в Италию. В СМИ также добавляют, что одиозного депутата заметили в полиции Штефан-Воде (Молдова).

У ГБР подтвердили побег Дмитрука и уже начали уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.

Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал. Уже состоялись обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы,

– сообщили в ГБР.

Важно отметить, что Дмитрук сбежал из Украины перед тем, как ему сообщили о подозрении. Так, в воскресенье, 25 августа, в Офисе генпрокурора заявили, что сообщили одиозному нардепу о подозрении по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве.