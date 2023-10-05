Про це редакції 24 Каналу повідомили у поліції Києва. Деталей наразі не розкривають.

Зверніть увагу Як покарають військових Самбірського ТЦК за знущання із цивільних: коментар ДБР

Бійка сталася близько 10:00 на вулиці Казимира Малевича. За даними ЗМІ, нардепи – позафракційний Артем Дмитрук та Олександр Куницький від "Слуги народу".

У мережі опублікували відео, на якому хлопець скаржиться, що його побили нардепи. Постраждалому довелося викликати швидку. Він розповів, що нардепи начебто вимагали гроші та звинувачували у якихось аферах. Згодом з'явилося й відео самої бійки.

Бійка за участі нардепів у центрі Києва: дивіться відео

Що каже нардеп Дмитрук

Артем Дмитрук заявив, що постраждалий – нібито підставна особа. Хлопець начебто спершу намагався спровокувати нардепів, зокрема, кидаючи у їхній бік образливі слова, а згодом і взагалі вхопився за ножа.

Ми написали (заяву в поліцію – 24 Канал) з приводу нападу на народних депутатів і те, що він забрав телефон і намагався з ним втекти. Я вважаю, що мета була саме забрати телефон Олександра з матеріалами, які ми зняли,

– заявив народний обранець.

Водночас на відео картина – інша.