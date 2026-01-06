У Дніпрі чули вибух: Росія обстрілює місто балістикою

У Дніпрі пролунав вибух. Росіяни атакували місто.

Після 20:12 у Дніпровському районі була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичних ударів, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Дніпро?

О 20:14 військові попередили про швидкісну ціль, яка прямувала у напрямку Дніпра. Після цього у місті одразу пролунав сильний вибух.

У мережі поширюють відео, на якому чути "приліт".

Вибух у Дніпрі: дивіться відео

Також місцеві телеграм-канали пишуть, що у місті після вибухів зафіксували яскраві спалахи у небі.

Що коїлося у Дніпрі після вибуху: дивіться відео

Нагадаємо, що 5 січня росіяни атакували завод "Олейна" в Дніпрі, що належить американській компанії Bunge. Внаслідок удару на дороги міста вилилось 300 тонн олії, що ускладнило рух транспорту на кілька днів.

Які наслідки останніх російських ударів по Україні?