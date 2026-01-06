У Дніпрі чули вибух: Росія обстрілює місто балістикою
- Увечері у Дніпрі чули вибух.
- Росія вдарила ракетою.
У Дніпрі пролунав вибух. Росіяни атакували місто.
Після 20:12 у Дніпровському районі була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичних ударів, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на Дніпро?
О 20:14 військові попередили про швидкісну ціль, яка прямувала у напрямку Дніпра. Після цього у місті одразу пролунав сильний вибух.
У мережі поширюють відео, на якому чути "приліт".
Вибух у Дніпрі: дивіться відео
Також місцеві телеграм-канали пишуть, що у місті після вибухів зафіксували яскраві спалахи у небі.
Що коїлося у Дніпрі після вибуху: дивіться відео
Нагадаємо, що 5 січня росіяни атакували завод "Олейна" в Дніпрі, що належить американській компанії Bunge. Внаслідок удару на дороги міста вилилось 300 тонн олії, що ускладнило рух транспорту на кілька днів.
Які наслідки останніх російських ударів по Україні?
- У ніч проти 5 січня Росія вдарила дронами по Києву. В Оболонському районі столиці безпілотник влучив у медичний заклад. Загинув один чоловік, який перебував на стаціонарному лікуванні. Четверо людей постраждали. У поранених рвані рани кисті, отруєння продуктами горіння, гостра реакція на стрес та садна.
- Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла були майже 8,5 тисяч родин.
- У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки загинув мирний мешканець – чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.