В Днепре слышали взрыв: Россия обстреляла город баллистикой

В Днепре раздался взрыв. Россияне атаковали город.

После 20:12 в Днепровском районе была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Днепр?

В 20:14 военные предупредили о скоростной цели, которая летела в направлении Днепра. После этого в городе сразу раздался сильный взрыв. В сети распространяют видео, где слышен прилет.

Взрыв в Днепре: смотрите видео

Также местные телеграмы пишут, что в городе после взрывов зафиксировали яркие вспышки в небе.

Что творилось в Днепре после взрыва: смотрите видео

Напомним, что 5 января россияне атаковали завод "Олейна" в Днепре, принадлежащий американской компании Bunge. В результате удара на дороги города вылилось 300 тонн масла, что затруднило движение транспорта на несколько дней.

Каковы последствия последних российских ударов по Украине?