13 вересня, 20:54
У Дніпрі пролунав вибух: росіяни вдарили балістикою
Основні тези
- 13 вересня у Дніпрі пролунав вибух.
- Ворог, ймовірно, застосував балістичну ракету "Іскандер-М".
13 вересня надвечір у Дніпрі прогриміли вибухи. Ворог завдав ракетного удару по місту.
О 20:49 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою застосування окупантами балістичних ракет з Криму, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
О 20:51 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Запоріжжі.
О 20:52 у Дніпрі пролунав вибух. Військові закликали пройти містян в укриття.
Моніторингові канали пишуть, що, попередньо, ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".
Які наслідки останніх ударів по Україні?
- У ніч на 13 вересня Росія запустила балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23 та 164 дрони, з яких близько 90 – "Шахеди". Українська ППО знешкодила 137 ворожих БпЛА. Ураження ворожих снарядів зафіксовано на 9 локаціях.
- 12 вересня зранку росіяни вдарили балістичними ракетами по Битицькому старостату Сумської громади, внаслідок чого загинули 3 людини, зокрема охоронець СТО у Сумах і двоє місцевих жителів. Постраждали п'ятеро осіб, зруйновано 5 будинків.
- Удень 10 вересня окупанти дронами атакували Запоріжжя, постраждало подружжя – 53-річні чоловік і жінка. Пізніше стало відомо про потерпілу 66-річну жінку.