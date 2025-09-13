О 20:49 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою застосування окупантами балістичних ракет з Криму, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

О 20:51 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Запоріжжі.

О 20:52 у Дніпрі пролунав вибух. Військові закликали пройти містян в укриття.

Моніторингові канали пишуть, що, попередньо, ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".

Які наслідки останніх ударів по Україні?