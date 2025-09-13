В 20:49 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу в связи с угрозой применения оккупантами баллистических ракет из Крыма, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Днепре?
В 20:51 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в Запорожье.
В 20:52 в Днепре прогремел взрыв. Военные призвали пройти горожан в укрытие.
Мониторинговые каналы пишут, что предварительно враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".
Каковы последствия последних ударов по Украине?
- В ночь на 13 сентября Россия запустила баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23 и 164 дрона, из которых около 90 - "Шахеды". Украинская ПВО обезвредила 137 враждебных БПЛА. Поражение вражеских снарядов было зафиксировано на 9 локациях.
- 12 сентября утром россияне ударили баллистическими ракетами по Битицкому старостату Сумской общины, в результате чего погибли 3 человека, в том числе охранник СТО в Сумах и двое местных жителей. Пострадали пять человек, разрушены 5 домов.
- Днем 10 сентября оккупанты дронами атаковали Запорожье, пострадали супруги – 53-летние мужчина и женщина. Позже стало известно о пострадавшей 66-летней женщине.