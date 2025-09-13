В 20:49 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу в связи с угрозой применения оккупантами баллистических ракет из Крыма, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Днепре?

В 20:51 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в Запорожье.

В 20:52 в Днепре прогремел взрыв. Военные призвали пройти горожан в укрытие.

Мониторинговые каналы пишут, что предварительно враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".

Каковы последствия последних ударов по Украине?