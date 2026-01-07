Масована атака ударних дронів на Дніпро: серед постраждалих – діти
У ніч проти 7 січня росіяни масовано обстріляли Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок атаки відомо про постраждалих, серед яких є діти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
Що відомо про постраждалих у Дніпрі?
За даними Дніпропетровської ОВА, станом на 07:30 7 січня відомо, що постраждали 7 людей. Серед поранених двоє дітей 8 та 16 років. Підлітка госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Після російських ударів у місті виникло кілька пожеж. Усі загоряння пожежники ліквідували.
Внаслідок атаки пошкоджено приватний та багатоповерхові будинки, адмінбудівлі, автомобілі, об'єкти інфраструктури та газогін.
Наслідки атаки російських БпЛА / Фото Дніпропетровської ОВА
Рятувальники продовжують роботи з розбору конструкцій, обстеження територій та надання допомоги населенню, постраждалому від ворожих ударів,
– повідомили в ДСНС
Які наслідки останніх атак на Дніпропетровщину?
Крім того, за даними Дніпропетровської ОВА, під прицілом ворога була й Васильківська громада Синельниківського району. Внаслідок атаки безпілотників загорівся приватний будинок. Також Нікополь ворог обстріляв з артилерії.
Удень 6 січня Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу. Під час атаки пролунало кілька вибухів. Відомо, що постраждав об'єкт інфраструктури.
У грудні 2025 року Росія обстрілювала Дніпропетровщину FPV, артилерією та ударними дронами. Тоді було відомо про одного загиблого та постраждалих дітей.