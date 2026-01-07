Масована атака ударних дронів на Дніпро: серед постраждалих – діти

У ніч проти 7 січня росіяни масовано обстріляли Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок атаки відомо про постраждалих, серед яких є діти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Що відомо про постраждалих у Дніпрі?

За даними Дніпропетровської ОВА, станом на 07:30 7 січня відомо, що постраждали 7 людей. Серед поранених двоє дітей 8 та 16 років. Підлітка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Після російських ударів у місті виникло кілька пожеж. Усі загоряння пожежники ліквідували.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний та багатоповерхові будинки, адмінбудівлі, автомобілі, об'єкти інфраструктури та газогін.

Наслідки атаки російських БпЛА / Фото Дніпропетровської ОВА

Рятувальники продовжують роботи з розбору конструкцій, обстеження територій та надання допомоги населенню, постраждалому від ворожих ударів,

– повідомили в ДСНС

Які наслідки останніх атак на Дніпропетровщину?