Массированная атака ударных дронов на Днепр: среди пострадавших – дети

В ночь на 7 января россияне массированно обстреляли Днепр ударными беспилотниками. В результате атаки известно о пострадавших, среди которых есть дети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

Что известно о пострадавших в Днепре?

По данным Днепропетровской ОГА, по состоянию на 07:30 7 января известно, что пострадали 7 человек. Среди раненых двое детей 8 и 16 лет. Подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

После российских ударов в городе возникло несколько пожаров. Все возгорания пожарные ликвидировали.