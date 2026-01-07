7 января, 07:42
Массированная атака ударных дронов на Днепр: среди пострадавших – дети
В ночь на 7 января россияне массированно обстреляли Днепр ударными беспилотниками. В результате атаки известно о пострадавших, среди которых есть дети.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.
Что известно о пострадавших в Днепре?
По данным Днепропетровской ОГА, по состоянию на 07:30 7 января известно, что пострадали 7 человек. Среди раненых двое детей 8 и 16 лет. Подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести.
После российских ударов в городе возникло несколько пожаров. Все возгорания пожарные ликвидировали.