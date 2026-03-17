Втік з фронту та наводив ракети по Дніпру: СБУ затримала дезертира

СБУ викрила агента Кремля, який після самовільного залишення військової частини опинився у Дніпрі та наводив ворожі цілі по місту. Після втечі з підрозділу чоловік шукав "легкі гроші" в соцмережах та почав працювати на Росію.

Після початку "роботи" на ворога, чоловік гуляв містом та знімав військову та енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в СБУ.

Дивіться також Наводив дрони на позиції ЗСУ: СБУ затримала російського агента

Як чоловік почав працювати на Росію?

СБУ 16 березня повідомила про успішне затримання військового в СЗЧ, який почав працювати на окупантів. Серед відзнятих об'єктів були:

блокпости;

запасні командні пункти ЗСУ;

станції регіональної філії Укрзалізниці.

Правоохоронці повідомили, що чоловік під час прогулянок розмовляв телефоном, але насправді фіксував на камеру інфраструктуру.

Після "роботи" агент вирішив, що зможе просто сховатися у будинку родичів на Дніпропетровщині. Втім, СБУ зламали плани зловмисника та успішно його затримали.

Під час обшуку слідчі вилучили у зрадника телефон з усіма доказами співпраці з ворогом, а також зашифровані відеофайли з об'єктами та координатами.

Російському агенту повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про успішні операції СБУ?