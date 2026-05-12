Удар по залізниці на Дніпропетровщині: постраждав машиніст, пошкоджені локомотиви

Окупанти вранці 12 травня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній раді.

Дивіться також Росія атакувала Київщину: пошкоджені будинки та дитячий садок

Що відомо про ворожу атаку?

Вранці Росія атакувала об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області. Внаслідок удару БпЛА поранень зазнав машиніст, під час того, як біг до укриття.

За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, постраждалому оперативно надали медичну допомогу, а загрози життю немає.

Також внаслідок російської атаки було пошкоджено локомотиви та рухомий склад. Рух поїздів в області поступово відновлюється.