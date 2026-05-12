12 травня, 08:58
Удар по залізниці на Дніпропетровщині: постраждав машиніст, пошкоджені локомотиви
Окупанти вранці 12 травня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів було пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній раді.
Що відомо про ворожу атаку?
Вранці Росія атакувала об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області. Внаслідок удару БпЛА поранень зазнав машиніст, під час того, як біг до укриття.
За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, постраждалому оперативно надали медичну допомогу, а загрози життю немає.
Також внаслідок російської атаки було пошкоджено локомотиви та рухомий склад. Рух поїздів в області поступово відновлюється.