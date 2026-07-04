Ворог атакував підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині: під землею було 86 шахтарів, є загиблий

3 липня росіяни обстріляли підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині. На жаль, є жертва і поранені.

Трагічну звістку повідомили у ДТЕК. Там розповіли, що під ворожим ударом опинилося шахтоуправління компанії на Дніпропетровщині.

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Які наслідки удару по об'єкту ДТЕК на Дніпропетровщині?

Внаслідок атаки загинув працівник охоронної служби. Ще 5 працівників отримали поранення.

Також удар спричинив значні руйнування. На момент атаки під землею в шахті перебували 86 працівників. Усіх негайно евакуювали на поверхню.

Наразі підприємство не працює. У компанії оцінюють масштаби пошкоджень і готуються до аварійно-відновлювальних робіт.

У п'ятницю, 3 липня, Росія також обстріляла залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області. Там були пошкоджені два локомотиви. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Вранці 4 липня ворог продовжив терор регіону. Окупанти вдарили балістикою по приватному підприємству у Дніпровському районі. Семеро людей дістали поранення. Нині вони перебувають у міських лікарнях.

До слова, вдень російський ударний безпілотник влучив по території цивільного підприємства у Харкові. Попередньо, постраждала жінка та дитина. Загорілися 6 вантажних автомобілів і 4 причепи.