Про це повідомив віце-прем’єрміністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Що відомо про російський удар?

Росія регулярно завдає ударів по залізничній інфраструктурі України. Цього разу ворог пошкодив два локомотиви на Дніпропетровщині. На щастя, обійшлось без постраждалих та загиблих.



Найголовніше – вдалося врятувати локомотивні бригади. Під час дронової загрози працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих,

– заявив Кулеба.

Проте він зазначив, що кожна така атака залишає після себе нові руйнування та завдає збитків для української залізниці. З початку 2026 року країна-агресорка пошкодила та понад 200 локомотивів.

Обсяги ремонтних робіт постійно зростають. Проте, попри систематичні російські удари, українська залізниця продовжує працювати та відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Кулеба нагадав, що нашій та забезпечувати безперебійне сполучення між регіонами. Дякую кожному залізничнику за щоденну роботу