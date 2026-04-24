Росіяни вгатили по об'єкту інфраструктури у Кривому Розі: є постраждалі
Російська армія вночі 24 квітня атакувала Кривий Ріг "Шахедами". Внаслідок цього є влучання в об'єкт інфраструктури, а також постраждали люди.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Які наслідки атаки на Кривий Ріг уночі 24 квітня?
Олександр Вілкул розповів, що вночі ворог провів атаку "Шахедами" на об'єкт інфраструктури.
Травм зазнали двоє чоловіків: 19 років (осколкове поранення плеча, стан середній) та 38 років (акубаротравма, буде лікуватися амбулаторно). Лікарі надають їм всю необхідну допомогу,
– написав голова Ради оборони міста Кривого Рогу.
У місті, як зазначив Вілкул, усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі. У Криворізькому районі обстрілів не було.
Куди ще ворог бив у Дніпропетровській області останніми днями?
Російські війська 23 квітня атакували залізничну інфраструктуру Кривого Рогу. Були пошкодження вокзалу, внаслідок атаки, на щастя, ніхто не постраждав.
У ніч проти 23 квітня російські війська атакували Дніпро дронами-камікадзе, влучивши в житлову багатоповерхівку. Внаслідок цього загинули троє людей, а десятеро зазнали поранень.
Вранці 22 квітня внаслідок російської атаки у Дніпрі виникло кілька пожеж. У місті були пошкодження, але постраждалих – не було.