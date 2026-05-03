Діти їхали на відпочинок: нові деталі терористичного удару окупантів по Дніпропетровщині

У неділю, 3 травня, окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ударом опинилася АЗС у Криничанській громаді Кам'янського району, поруч із заправкою був наповнений дітьми автобус. Вони їхали на відпочинок на Прикарпаття.

Детальніше про це розповів очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Які подробиці удару по АЗС на Дніпропетровщині?

Унаслідок атаки пошкоджень зазнав автобус, у якому перебували приблизно 40 дітей. На щастя, вони встигли вийти з транспорту до удару.

Діти їхали на відпочинок до Івано-Франківської області,

– написав Лукашук.

Він уточнив, що наразі пасажири перебувають у Затишнянській громаді. Там діти чекають на батьків із Запоріжжя, тим часом їм готують гарячу їжу й забезпечують усім необхідним, щоб стабілізувати їхній стан.

При цьому, на жаль, унаслідок обстрілу постраждали 6 людей, серед них – дитина. У лікарні перебувають 5 дорослих, зокрема, 21-річна вагітна жінка у стані середньої тяжкості та 40-річна жінка у важкому стані. Окрім того, за даними ДСНС, обстріл пошкодив вантажівку з продуктами, а також кілька інших транспортних засобів.

Варто зазначити, що подібні атаки на громадський транспорт із мирними жителями відбуваються регулярно – раніше такі випадки фіксували, зокрема, у Запорізькому районі, в селі Юрківка, окупанти вдарили по маршрутному автобусу з цивільними. Під ударом опинявся й Нікополь.

Де ще фіксували наслідки російських ударів останнім часом?

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім 3 травня повідомив, що місто зазнало удару балістикою. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей, яким наразі надають медичну допомогу.

Увечері 2 травня під атакою опинилася Чернігівська область. А вночі ворожі війська обстріляли Одеську область, унаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Удари безпілотників прийшлися по трьох житлових будинках, також зазнала пошкоджень портова інфраструктура.