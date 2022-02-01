Дитсадки, ринки, готелі та суди: мінувальники Кривого Рогу вийшли на новий рівень

Криворізькі поліцейські знову отримали повідомлення про масові замінування в місті. До переліку потрапили будівлі дитсадків, судів, ринків та готелів Кривого Рогу.

Повідомлення про закладену вибухівку в різних місцях Кривого Рогу надійшло до поліції 1 лютого зранку. Загалом у списку опинилося 28 об'єктів.

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Замінування в Кривому Розі

Анонім заявив, що вибухівка закладена в кількох дитсадках міста, у всій районних судах, готелях, ринках. До переліку увійшли також залізничні вокзали й торгово-розважальні центри.



Анонім повідомив про закладену вибухівку в майже 30 будівлях Кривого Рогу / Фото "Перший міський"



Працівники спецслужб перевіряють усі місця на наявність вибухівки / Фото "Перший міський"

На місцях працюють правоохоронці, рятувальники, вибухотехніки та кінологи. Працівники спецслужб перевіряють території, людей евакуювали. Повний список потенційно небезпечних місць такий:

Дзержинський райсуд;

Довгинцівський райсуд;

готель "Братислава";

Жовтневий райсуд,;

дитсадок №1;

Тернівський райсуд;

ринок "Довгинцівський";

дитсадок №133;

готель Park House;

Криворізький райсуд;

дитсадок №259;

дитсадок №72;

ринок "Ювілейний";

готель "Україночка";

ринок "Південний";

залізничні вокзали;

дитсадок №194;

торговельний центр Viktory Plaza;

Саксаганський райсуд;

дитсадок №206;

торговельний комплекс "Парус";

торговельний центр "Мрія";

дитсадок №6;

Центрально-міський райсуд;

дитсадок №113;

готель "Арена";

дитсадок №183;

"Центральний" ринок.



У списку псевдомінувальника опинилися ринки, готелі, суди та дитсадки / Фото "Перший міський"

Невідомий висунув вимогу затримання місцевого жителя. Він нібито причетний до вчинення низки злочинів.



Анонім вимагав затримати жителя Кривого Рогу / Фото "Перший міський"

Інструмент гібридної війни

Масові замінування в Україні спрямовані на дестабілізацію ситуації та поширення паніки. За інформацією СБУ, це інструмент гібридної війни Росії.

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Від початку 2022 року правоохоронці отримали майже половину річної "норми" повідомлень про замінування. У всіх випадках інформація не підтвердилася.



Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу

Псевдомінувальники заявляють про вибухівку в аеропортах, школах, торгових центрах та інших стратегічних місцях, де є велике скупчення людей. Абсолютна більшість таких повідомлень надходить з Росії та з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.