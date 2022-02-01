Дитсадки, ринки, готелі та суди: мінувальники Кривого Рогу вийшли на новий рівень

1 лютого 2022 , 12:21

Джерело:

"Перший міський"

Криворізькі поліцейські знову отримали повідомлення про масові замінування в місті. До переліку потрапили будівлі дитсадків, судів, ринків та готелів Кривого Рогу.

Повідомлення про закладену вибухівку в різних місцях Кривого Рогу надійшло до поліції 1 лютого зранку. Загалом у списку опинилося 28 об'єктів.

До теми Лікарні, мерія та СБУ: у Кривому Розі замінували майже 30 будівель

Замінування в Кривому Розі

Анонім заявив, що вибухівка закладена в кількох дитсадках міста, у всій районних судах, готелях, ринках. До переліку увійшли також залізничні вокзали й торгово-розважальні центри.


Анонім повідомив про закладену вибухівку в майже 30 будівлях Кривого Рогу / Фото "Перший міський"


Працівники спецслужб перевіряють усі місця на наявність вибухівки / Фото "Перший міський"

На місцях працюють правоохоронці, рятувальники, вибухотехніки та кінологи. Працівники спецслужб перевіряють території, людей евакуювали. Повний список потенційно небезпечних місць такий:

  • Дзержинський райсуд;
  • Довгинцівський райсуд;
  • готель "Братислава";
  • Жовтневий райсуд,;
  • дитсадок №1;
  • Тернівський райсуд;
  • ринок "Довгинцівський";
  • дитсадок №133;
  • готель Park House;
  • Криворізький райсуд;
  • дитсадок №259;
  • дитсадок №72;
  • ринок "Ювілейний";
  • готель "Україночка";
  • ринок "Південний";
  • залізничні вокзали;
  • дитсадок №194;
  • торговельний центр Viktory Plaza;
  • Саксаганський райсуд;
  • дитсадок №206;
  • торговельний комплекс "Парус";
  • торговельний центр "Мрія";
  • дитсадок №6;
  • Центрально-міський райсуд;
  • дитсадок №113;
  • готель "Арена";
  • дитсадок №183;
  • "Центральний" ринок.


У списку псевдомінувальника опинилися ринки, готелі, суди та дитсадки / Фото "Перший міський"

Невідомий висунув вимогу затримання місцевого жителя. Він нібито причетний до вчинення низки злочинів.


Анонім вимагав затримати жителя Кривого Рогу / Фото "Перший міський"

Інструмент гібридної війни

Масові замінування в Україні спрямовані на дестабілізацію ситуації та поширення паніки. За інформацією СБУ, це інструмент гібридної війни Росії.

Зверніть увагу Інструмент гібридної війни Росії, – юрист пояснив причину масових "замінувань" в Україні

Від початку 2022 року правоохоронці отримали майже половину річної "норми" повідомлень про замінування. У всіх випадках інформація не підтвердилася.


Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу

Псевдомінувальники заявляють про вибухівку в аеропортах, школах, торгових центрах та інших стратегічних місцях, де є велике скупчення людей. Абсолютна більшість таких повідомлень надходить з Росії та з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Автор: Євгенія Пласконь