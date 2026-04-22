У Дніпрі було чутно вибух: виникло кілька пожеж

Зранку 22 квітня у низці областей України оголошували повітряну тривогу. Під час неї вибух прогримів у Дніпрі.

Про це пише Суспільне.

Які наслідки атаки?

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив, що Росія атакувала Дніпро вранці 22 квітня. Внаслідок ударів у місті виникло кілька пожеж.

За попередніми даними Ганжі, від обстрілу ніхто не постраждав.

Що відомо про вибух у Дніпрі?

Повітряну тривогу у регіоні оголошували через загрози обстрілів російськими дронами та балістикою. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто.

Дніпропетровщина – БпЛА на Дніпро з півдня,

– написали військові.

Ймовірно, з цією ворожою атакою був пов'язаний вибух, що пролунав у Дніпрі близько 06:35.

