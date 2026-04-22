Укр Рус
Вибухи в Дніпрі У Дніпрі було чутно вибух: виникло кілька пожеж
22 квітня, 06:38
2
Оновлено - 07:07, 22 квітня

У Дніпрі було чутно вибух: виникло кілька пожеж

Дарія Черниш
Основні тези
  • Вранці 22 квітня внаслідок російської атаки у Дніпрі виникло кілька пожеж, але постраждалих, попередньо, немає.
  • Повітряну тривогу в регіоні оголошували через загрозу обстрілів російськими дронами та балістикою.

Зранку 22 квітня у низці областей України оголошували повітряну тривогу. Під час неї вибух прогримів у Дніпрі.

Про це пише Суспільне.

Які наслідки атаки?

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив, що Росія атакувала Дніпро вранці 22 квітня. Внаслідок ударів у місті виникло кілька пожеж.

За попередніми даними Ганжі, від обстрілу ніхто не постраждав.

Що відомо про вибух у Дніпрі?

Повітряну тривогу у регіоні оголошували через загрози обстрілів російськими дронами та балістикою. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто.

Дніпропетровщина – БпЛА на Дніпро з півдня,
– написали військові.

Ймовірно, з цією ворожою атакою був пов'язаний вибух, що пролунав у Дніпрі близько 06:35.

Наслідки інших обстрілів

  • Росія вночі 22 квітня вгатила по Запоріжжю. Внаслідок атаки на транспортну інфраструктуру відомо про одного загиблого та постраждалого. Жертвою російського терору став машиніст Укрзалізниці.

  • Напередодні російські дрони вдарили по районному відділку поліції у Прилуках, що на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури і службовий транспорт. Постраждали двоє людей.

  • Перед цим Росія масовано вдарила безпілотниками по Сумах. Прильоти стались у житлові багатоповерхівки, лікарню та автівки. У місті палала пожежа після обстрілів.