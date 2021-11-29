У Дніпрі невідомі масово труять кажанів: вулиці всипані тілами мертвих тварин

У Дніпрі на вулицях – мертві кажани. На таку неприємну знахідку натрапили жителі масиву Перемога-2. Тварини просто лежали на тротуарі.

Жителі масиву впевнені, що тварин труять. Багато кажанів знайшли біля багатоповерхівки на Мандриківській, 149.

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Кажани зараз шукають теплі місця, аби сховатись

Зараз кажани шукають теплі місця, аби сховатись на зимівлю. Саме тому вони часто можуть потрапляти у житлові будинки. Навіщо і хто вирішив розправитись з істотами – поки невідомо.

У місцевому телеграм-каналі, тим часом, радять дніпрянам: якщо кажан залетить до вас у помешкання, його слід накрити рушником та обережно винести на вулицю.

Кажани – це одна з найвразливішитх груп ссавців. Усі види кажанів в Україні занесені до "Червоної книги", а європейські види охороняються Бернською конвенцією.

Чимало кажанів лежали просто на тротуарі / "Дніпро оперативний"

Нещодавно на Київщині врятували понад 100 собак

Зазначимо, що нещодавно у Київській області врятували близько сотні собак. Їх морили голодом у так званому притулку. На поміч виснаженим тваринам прийшли зоозахисники. За фактом жорстокого поводження з чотирилапими правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Допис з телеграм-каналу "Дніпро оперативний":

У Дніпрі масово труять кажанів

Місцеві жителі жм Перемога-2 повідомляють, що у них почали масово цькувати кажанів. Вся земля навколо багатоповерхівки на Мандриківській, 149, усіяна кажанами. У нашій області їх водиться близько 16 видів і прямо зараз вони почали шукати для себе схованки під зимівлю.