У Дніпрі невідомі масово труять кажанів: вулиці всипані тілами мертвих тварин
Джерело:телеграм-канал "Дніпро оперативний"
У Дніпрі на вулицях – мертві кажани. На таку неприємну знахідку натрапили жителі масиву Перемога-2. Тварини просто лежали на тротуарі.
Жителі масиву впевнені, що тварин труять. Багато кажанів знайшли біля багатоповерхівки на Мандриківській, 149.
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Кажани зараз шукають теплі місця, аби сховатись
Зараз кажани шукають теплі місця, аби сховатись на зимівлю. Саме тому вони часто можуть потрапляти у житлові будинки. Навіщо і хто вирішив розправитись з істотами – поки невідомо.
У місцевому телеграм-каналі, тим часом, радять дніпрянам: якщо кажан залетить до вас у помешкання, його слід накрити рушником та обережно винести на вулицю.Важливо! Кажани – це одна з найвразливішитх груп ссавців. Усі види кажанів в Україні занесені до "Червоної книги", а європейські види охороняються Бернською конвенцією.
Нещодавно на Київщині врятували понад 100 собак
Зазначимо, що нещодавно у Київській області врятували близько сотні собак. Їх морили голодом у так званому притулку. На поміч виснаженим тваринам прийшли зоозахисники. За фактом жорстокого поводження з чотирилапими правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Допис з телеграм-каналу "Дніпро оперативний":
У Дніпрі масово труять кажанів
Місцеві жителі жм Перемога-2 повідомляють, що у них почали масово цькувати кажанів. Вся земля навколо багатоповерхівки на Мандриківській, 149, усіяна кажанами. У нашій області їх водиться близько 16 видів і прямо зараз вони почали шукати для себе схованки під зимівлю.