До Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомлення про аварію надійшло о 19:15. ДТП трапилася на 279-му кілометрі автодороги М 07 Київ – Ковель – Ягодин.

Читайте також "Він на мене йде, мені страшно": у Києві біля станції метро перехожі зустріли лося

ДТП на Рівненщині

Аварія сталася неподалік села Федорівка Сарненського району. Туди одразу виїхали рятувальники.

На місці вони побачили 2 пошкоджені автомобілі марок Skoda Superb та Mersedes-Bens C220. Жертв та постраждалих серед людей не було.

Аби не допустити виникнення загоряння, рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей в обох машинах.

Спричинив аварію лось

Зі слів водіїв пошкоджених автівок, на дорогу раптово з лісу вибіг лось. Його збив один з автомобілів. Тварину по інерції відкинуло на зустрічну смугу руху. Там на лося наїхав водій іншої машини.

На жаль, тварину врятувати не вдалося – лось загинув на місці інциденту.

Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

ДТП за участю лося та 2 авто: Фото ДСНС