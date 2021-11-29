Жители массива уверены, что животных травят. Много летучих мышей нашли возле многоэтажки на Мандрыковской, 149.

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Летучие мыши сейчас ищут теплые места, чтобы спрятаться

Сейчас летучие мыши ищут теплые места, чтобы спрятаться на зимовку. Именно поэтому они часто могут попадать в жилые дома. Зачем и кто решил расправиться с существами – пока неизвестно.

В местном телеграм-канале, тем временем, советуют днепрянам: если летучая мышь залетит к вам в помещение, ее следует накрыть полотенцем и осторожно вынести на улицу.

Важно! Летучие мыши – это одна из самых уязвимых групп млекопитающих. Все виды летучих мышей в Украине занесены в "Красную книгу", а европейские виды охраняются Бернской конвенцией.



Немало летучих мышей лежали прямо на тротуаре / "Днепр оперативный"

Недавно в Киевской области спасли более 100 собак

Отметим, что недавно в Киевской области спасли около сотни собак. Их морили голодом в так называемом приюте. На помощь истощенным животным пришли зоозащитники. По факту жестокого обращения с четвероногими правоохранители открыли уголовное производство.

Сообщение с телеграм-канала "Днепр оперативный":

В Днепре массово травят мышей

Местные жители ЖМ Победа-2 сообщают, что у них начали массово травить летучих мышей. Вся земля вокруг многоэтажки на Мандрыковской, 149, усеяна летучими мышами. В нашей области их водится около 16 видов и прямо сейчас они начали искать для себя тайники под зимовку.