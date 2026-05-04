У Дніпрі прогримів вибух: від атаки спалахнула пожежа

У Дніпрі увечері 4 травня пролунав вибух. Тоді в області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомило Суспільне.

Що відомо про вибух у Дніпрі?

Під час повітряної тривоги через загрозу обстрілу, зокрема "Шахедами", у Дніпрі пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ неодноразово повідомляли про рух російських БпЛА в області.

Вже близько 22:31 місцеві почули вибух в обласному центрі.

За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, місто було під ворожим обстрілом. Внаслідок атаки спалахнув будинок. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Росія продовжує терор Дніпропетровщины

Удень 3 травня російські війська атакували ракетою Дніпро. Внаслідок удару у житловому кварталі було пошкоджено гуртожиток. Відомо про одного загиблого та 11 постраждалих, в тому числі дитину.

До цього ворог обстріляв АЗС у Криничанській громаді. Удар прийшовся поблизу автобусу, що віз дітей на відпочинок до Івано-Франківська. Вони встигли вийти з транспорту до атаки, але все ж відомо про шістьох постраждалих, зокрема дитину.